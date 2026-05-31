Мужчина на глазах у детей затащил девочку в подъезд и попытался совершить над ней насилие, сообщает Мой Город со ссылкой на РЕН ТВ.

Происшествие попало на видео. Дети пытались помешать злоумышленнику, однако он игнорировал их попытки остановить его. Девочка пыталась преградить ему путь, а мальчик удерживал дверь и звал на помощь прохожих.

Трагедии удалось избежать благодаря женщине, которая вовремя вмешалась: она спугнула нападавшего и вывела ребенка из подъезда. По данным источника РЕН ТВ, подозреваемого зовут Алексей, ему 44 года. В настоящее время он задержан и находится в следственном изоляторе.