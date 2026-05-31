В Индии мужчина застрелил своего брата из-за земельного спора и закопал его тело в поле, передает Мой Город со ссылкой на Times of India.

30-летний Анкур пропал 5 мая. Его тетя заподозрила старшего брата Капила и обратилась в полицию.

Во время допроса Капил признался в содеянном. По данным следствия, между братьями возник конфликт из-за недвижимости в штате Уттар-Прадеш. Словесная перепалка переросла в драку, после чего старший брат застрелил Анкура и закопал его тело в поле.

Прибывшие на место полицейские обнаружили тело пропавшего. Оно пролежало в земле более трёх недель. Капил был задержан, ему предъявлены обвинения.