Бывший заместитель министра труда Индонезии Иммануэль Эбенезер Герунган, проходящий по делу о коррупции, заявил после предъявленных обвинений, что «надо было воровать больше». Об этом сообщает Jakarta Globe.

По данным издания, прокуратура требует для экс-чиновника пять лет лишения свободы по делу о вымогательстве и коррупции, связанному с незаконными сборами с иностранных работников.

После судебного заседания Герунган сравнил своё дело с другим коррупционным процессом, в котором обвиняемому в хищении значительно более крупной суммы запросили шесть лет тюрьмы.

«Человеку, которого обвиняют в хищении $4,2 млн, запросили всего шесть лет, тогда как мне, которого обвиняют в хищении $180 тысяч, грозит пять лет. Жалею – надо было воровать как можно больше, потому что разница в сроках всего один год», – заявил он журналистам.

Высказывание бывшего чиновника вызвало широкий резонанс в индонезийских СМИ и социальных сетях, где его слова восприняли как саркастический комментарий к системе наказаний по коррупционным делам.