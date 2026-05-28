Президент Казахстана подвел итоги государственного визита Владимира Путина, назвав его историческим событием, которое укрепит союзнические отношения двух стран.

Президент Касым-Жомарт Токаев назвал государственный визит российского лидера успешным. Глава государства выразил уверенность, что эта встреча займет особое место в истории союзнических отношений и стратегического партнерства двух стран, сообщает пресс-служба Акорды.

По словам Токаева, все достигнутые договоренности и подписанные в ходе переговоров соглашения наглядно отражают главную суть взаимодействия Астаны и Москвы - умение совмещать многолетние традиции добрососедства со стремлением к взаимному прогрессу во всех ключевых сферах.

- В завершение вновь выражаю искреннюю признательность Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за его исторический по своему значению вклад в развитие казахстанско-российских отношений. С большим удовлетворением хочу подчеркнуть, что итоги Вашего государственного визита подтвердили особый характер многогранного межгосударственного сотрудничества. Нет сомнений в том, что совместными усилиями мы продолжим уверенную поступь по пути, ведущему к укреплению стратегического партнерства и союзничества во во имя благополучия наших братских стран и народов, - подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Главным итогом встречи лидеров двух государств стало подписание совместного заявления о семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России, которое призвано вывести всеобъемлющее стратегическое партнерство на принципиально новый уровень.