Во всех четырех областях Западного Казахстана завтра ожидаются осадки.

По данным РГП "Казгидромет" завтра, 29 мая, в Западно-Казахстанской области днём на юге и востоке пройдут дожди с грозами, а на западе и в центре сохранится высокая пожарная опасность. В Уральске синоптики прогнозируют температуру воздуха в пределах +5...+7 °C ночью и до +18...+20 °C в дневное время.

В Атырауской области ожидаются дожди и грозы, при этом на юге и востоке региона днём возможны сильный дождь, град, шквал и порывы ветра до 15-20 м/с, а на юге сохранится чрезвычайная пожароопасность. В Атырау временами прогнозируется дождь с грозой, ночные порывы ветра составят 15-18 м/с; температура ночью +15...+17 °C, днём +19...+21 °C.

В Мангистауской области днём на севере, западе и в центре пройдут дожди с грозами, тогда как на юге, северо-востоке и в центре поднимется пыльная буря с порывами ветра до 17-22 м/с. На севере, востоке и в центре ожидается высокая, а на северо-востоке - чрезвычайная пожарная опасность. В Актау днём также обещают дождь и грозу при температуре +15...+17 °C ночью и +22...+24 °C днём.

В Актюбинской области ночью на севере, востоке и в центре пройдут небольшие дожди с грозами, утром ожидается туман, а днём на западе региона возможен сильный дождь со шквальным ветром до 15-20 м/с на юге. На северо-востоке объявлена высокая пожароопасность, на юге и востоке - чрезвычайная. В Актобе днём прогнозируются дождь и гроза, температура ночью составит +9...+11 °C, днём +18...+20 °C.