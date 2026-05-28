С 26 мая курс вырос почти на 8 тенге.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 28 мая курс доллара составил 485,55 тенге. С 26 мая американская валюта выросла на 7,54 тенге.

Курсы в обменных пунктах Казахстана (в среднем):

Доллар: покупка - 480-484 тенге, продажа - 485-487 тенге.

Евро: покупка - 556-562 тенге, продажа - 566-568 тенге.

Рубль: покупка - 6,5-6,6 тенге, продажа - 6,7-6,8 тенге.

По данным портала kurs.kz, в обменниках Уральска стоимость доллара составляет: покупка - 484 тенге, продажа - 490 тенге.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent зафиксировалась на отметке 96,01 доллара за баррель.