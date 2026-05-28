Как сообщает Polisia.kz, полицейские напоминают, что абсолютно все мопеды, в том числе с электрическим двигателем, подлежат обязательной государственной регистрации.

Для прохождения процедуры владельцам необходимо обратиться в специализированный ЦОН по месту жительства и предоставить:

документ, удостоверяющий личность;

технический документ либо сведения о технических характеристиках мопеда;

заявление о постановке на учет;

акт осмотра транспортного средства;

квитанцию об оплате государственных пошлин.

По итогам регистрации владельцу выдается свидетельство о регистрации транспортного средства и государственный номер. Также водителям необходимо в обязательном порядке оформить страховой полис.

В правоохранительных органах подчеркивают, что эксплуатация незарегистрированного транспорта является нарушением законодательства и влечет административную ответственность. Кроме того, садиться за руль мопеда допускается только при наличии водительского удостоверения категории А1. Выезд на дороги без регистрации и соответствующей категории прав строго запрещен.

- Мопеды являются полноценными участниками дорожного движения, поэтому к ним предъявляются соответствующие требования. Регистрация — это не формальность, а необходимая мера, направленная на обеспечение безопасности как самих водителей, так и других участников дорожного движения. Игнорирование установленных норм влечет ответственность вплоть до запрета эксплуатации транспортного средства, - отметил начальник управления административной полиции департамента полиции города Алматы Абдинур Тасыбаев.

Стражи порядка призывают граждан не откладывать процедуру и как можно скорее привести свои транспортные средства в соответствие с установленными требованиями законодательства.