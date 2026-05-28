Ряд чиновников и сельский аким незаконно распределяли миллионные госконтракты и оплачивали невыполненные работы.

В Мангистауской области прокуратура пресекла незаконное расходование бюджетных средств и выявила грубые нарушения антикоррупционного законодательства. Несколько чиновников региона привлечены к ответственности за нецелевое распределение сотен миллионов тенге. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РК.

В Актау руководитель городского отдела жилищно-коммунального хозяйства незаконно провел государственные закупки из одного источника. Общая сумма заключенных в обход конкурсных процедур контрактов составила 592 миллиона тенге.

Параллельно факты неправомерных выплат вскрылись в строительном секторе. Руководитель отдела строительства Актау совместно с акимом села Турыш Бейнеуского района перечислили из бюджета 29,5 миллиона тенге коммерческим структурам. Деньги были переведены в качестве оплаты за фактически невыполненные работы.

По акту прокуратуры нарушения законности устранены.