В Атырау проходит второе судебное заседание по резонансному делу Султана Сарсемалиева, обвиняемого в убийстве нескольких человек.

Во время процесса стало известно, что интересы подсудимого представляют сразу два адвоката, при этом один из них является частным защитником. Однако на заседании присутствовал только один из них. В связи с этим председательствующий судья Зарема Хамидуллина отдельно разъяснила порядок дальнейшего рассмотрения дела.

Суд предупредил, что отсутствие одного из защитников не станет основанием для переноса заседания. Если в процессе участвует второй адвокат, слушание будет продолжено.

Также судья объяснила подсудимому его право на заключение процессуального соглашения о сотрудничестве, предусмотренного законодательством Казахстана. Речь идёт о механизме, при котором подсудимый может содействовать следствию и раскрытию обстоятельств преступления, а суд впоследствии вправе учесть это при назначении наказания.

Во время судебного заседания озвучили данные о количестве ножевых ранений, полученных погибшими. Согласно материалам дела, у всех жертв были множественные ранения.

Как стало известно в суде, сестра супруги подсудимого Акбаян - Мейрамгуль - получила 32 ножевых ранения. Брат Наурыз получил 10 ранений, отец Максот - девять, мать Насип - восемь.

Также в ходе процесса сообщили, что орудием преступления стал кухонный нож. По версии следствия, мать, отца и сестру подсудимый убил одним и тем же ножом.

Напомним, жуткое преступление потрясло страну в начале этого года. 6 января в Кызылкогинском районе нашли тела супругов-пенсионеров с ножевыми ранениями. Зять погибших, Султан Сарсемалиев, и его супруга Акбаян (младшая дочь убитых) были объявлены в международный розыск. Акбаян изначально считалась пропавшей без вести.

Позже были обнаружены тела ещё двоих детей погибшей пары - Наурыза и Мирамгуль. Беглецов задержали 24 февраля на другом конце света - в деревне Сенару на острове Ломбок (Индонезия).

После экстрадиции в Казахстан Сарсемалиев сознался в убийстве детей и указал место захоронения их тел - во дворе дома в микрорайоне Геолог, где он проживал ранее.

Ранее младшая дочь погибших Акбаян Мукангалиева проходила по делу в качестве подозреваемой. Её направили на судебно-психолого-психиатрическую экспертизу, результаты которой пока не готовы. Дети подозреваемых находятся под защитой государства.

Сакен Омаров