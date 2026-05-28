В Западно-Казахстанской области запланирована масштабная проверка технической готовности системы оповещения гражданской защиты. Мероприятие пройдёт в рамках республиканских командно-штабных учений "Өрт-2026".
По информации департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО, запуск оборудования состоится 28 мая в 11:00.
- В ходе технической проверки жители региона столкнутся со следующими временными мерами: будут включены сирено-речевые устройства и электросирены. Будет осуществлен автоматический перехват эфира телевизионных и радиоканалов для передачи тестового сообщения, - сообщили в ведомстве.
Спасатели просят жителей ЗКО сохранять спокойствие.