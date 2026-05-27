В Астане неизвестные девушки осквернили памятник, посвящённый выдающимся казахским писателям, что вызвало возмущение общественности, передает Мой Город.

На распространённом в социальных сетях видео видно, как девушки забираются на скульптуру и совершают неподобающие действия.

«Я отдыхал в аллее писателей. Вдруг стал свидетелем подобного неприятного поступка. Подошёл и спросил: “Вы знаете, кто эти личности?” — они только растерянно переглядывались и не могли ничего ответить. Это унижение или невежество?» — написал общественный деятель Дуйсенали Алимахан.

Инцидент вызвал активное обсуждение в обществе. Пользователи соцсетей выразили обеспокоенность снижением уровня уважения к национальным ценностям и историческим личностям и призвали принять меры в рамках закона.