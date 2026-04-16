Модельный ряд премиальных телевизоров Yandex Qazaqstan пополнила ТВ Станция MiniLED с Алисой. Эта модель имеет яркое контрастное изображение, высокую частоту кадра (до 144 Гц) и все возможности ИИ-телевизора на платформе YaOS Х. Телевизор умеет оптимизировать изображение и звук, помогает проходить игры и понимает команды, заданные в свободной форме. Новинка доступна в диагоналях 55 и 65 дюймов, стоимость — 507 990 и 639 990 тенге соответственно. Это самый доступный телевизор компании премиум-сегмента.

Возможности ИИ-телевизора

С выходом новой модели в YaOS X появились новые функции. Передачи некоторых каналов теперь можно смотреть в записи: они будут доступны до конца дня. Недосмотренное видео из интернета больше не придётся искать заново — продолжить просмотр можно прямо с главного экрана. ТВ Станции стали запоминать также, в каких сериалах зритель предпочитает пропускать начальные титры. Кроме того, теперь пользователи могут слушать музыку на фоне заставки. Например, чтобы отдохнуть и расслабиться, можно поставить заставку с камином и включить спокойную музыку. Эта опция доступна пока только в ТВ Станции MiniLED.

Как и другие модели, ТВ Станция MiniLED позволяет искать видео сразу во всех доступных онлайн-кинотеатрах, на телеканалах и в интернете. Пользователю не нужно переключаться между сервисами — достаточно сказать Алисе, что хочется посмотреть или послушать. Она найдёт фильмы и сериалы, видеоролики, музыку или трансляции. Управлять голосом можно как самим устройством, так и многими сторонними сервисами — например, YouTube, Okko, start, Иви, Premier или RUTUBE. Телевизор также поддерживает установку APK-приложений.

Благодаря технологии вызова функций (Tool calling), ИИ-ассистент умеет выполнять просьбы, сформулированные в свободной форме. Это позволяет общаться с ТВ Станцией естественно, как с человеком. Алиса проанализирует запрос и происходящее на экране — и сама запустит нужные функции. Например, она сможет выполнить команду «Алиса, выключи телевизор, когда закончится серия».

Телевизор удобно использовать для компьютерных игр. Во время игры Алиса анализирует, что происходит, и даёт геймеру подсказки. Например, она подскажет, как решить головоломку или пройти босса. К ней можно обращаться и по поводу фильмов. Например, Алиса поможет вспомнить, как называется сериал, сможет его обсудить и ответить на вопросы по содержанию.

Изображение и звук

Как и в более дорогих телевизорах компании, у новой модели яркое контрастное изображение — за счёт сотен миниатюрных светодиодов. В пике яркость достигает 650 нит. ИИ-телевизор поддерживает частоту до 144 Гц и сам подстраивает её под тип контента. Технологии Dolby Vision, HDR10 и MEMC адаптируют изображение под каждую сцену и делают его более плавным, а технология AI Picture Quality (улучшения качества картинки) — оптимизирует яркость, контрастность и цветопередачу. В итоге изображение получается плавным и выразительным, что особенно заметно в динамичных сценах и при прохождении игр. За звук отвечают четыре динамика общей мощностью 30 Вт с поддержкой Dolby Audio.

Для комфортного просмотра видео в тёмное время суток есть режим «Ночной сеанс». В этом режиме ТВ Станция адаптирует яркость экрана под освещение, корректирует палитру цветов и приглушает громкие звуки.

Умный дом и другие функции

С помощью ТВ Станции MiniLED можно управлять умным домом. Она поддерживает протоколы Wi-Fi, Zigbee и Matter, что позволяет напрямую подключать к ней датчики, лампочки, выключатели и так далее. Пользователи смогут голосом управлять устройствами, объединять их в сценарии и следить за их показаниями на экране ТВ Станции. Телевизором можно пользоваться и как умной колонкой с Алисой. Например, можно попросить Алису объяснить незнакомый термин, обсудить с ней домашние дела или рабочие задачи.

Новая ТВ Станция уже доступна в фирменном магазине Алисы .

Яндекс ТВ Станции — это AI-телевизоры на платформе YaOS Х с полноценным голосовым управлением, AI-ассистентом и доступом к разнообразному аудио- и видеоконтенту. Телевизоры представлены шестью моделями. Это ТВ Станция Бейсик LED и ТВ Станция Бейсик QLED, ТВ Станция LED и ТВ Станция QLED и ТВ Станция Про — с QLED- и MiniLED-экраном.

Yandex Qazaqstan — технологическая компания, которая создаёт продукты и сервисы на основе машинного обучения и нейросетей. Компания занимается разработкой и внедрением инновационных технологий, направленных на улучшение жизни пользователей и развитие цифровой среды в Казахстане. В стране уже работают поисковые, городские, облачные и развлекательные сервисы, также компания развивает образовательные и социальные проекты.

