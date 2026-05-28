Любовь или расчет? Разбираемся в скрытых финансовых привычках мужчин разных созвездий, которые не прочь переложить материальные заботы на женские плечи.

Финансовые разногласия - одна из главных причин кризисов в парах, особенно если один из партнеров уходит в режим затяжного отдыха за чужой счет. Астрологи портала Mixnews проанализировали особенности разных характеров и назвали четыре знака зодиака, мужчины которых склонны делегировать вопросы бюджета женщинам.

Рыбы: тихий комфорт без лишних амбиций

Мужчины этого знака редко грезят масштабной карьерой и не готовы жертвовать личным временем ради сверхурочной работы. Если партнерша начинает зарабатывать больше, Рыбы не станут страдать от уязвленного эго или комплексов.

Они искренне считают семейный бюджет полностью общим, поэтому к жизни на чужие ресурсы относятся философски. Для них важнее спокойная атмосфера дома, а не гонка за миллионами.

Рак: заложник затянувшегося кризиса

Природная эмоциональность делает Раков уязвимыми перед любыми жизненными трудностями. Потеря работы или сильный стресс способны надолго выбить их из колеи, превратив в пассивных домоседов.

Если вовремя не подтолкнуть Рака к действиям, он может годами перекладывать финансовую ответственность сначала на родителей, а затем на жену. Выходить из зоны комфорта они предпочитают только при мощной поддержке со стороны.

Телец: расчетливая пауза за ваш счет

На этапе знакомства Тельцы умеют красиво ухаживать, но в семейной жизни их практичность иногда трансформируется в жесткую экономию. Они умеют и любят зарабатывать, однако периодически устраивают себе длительные каникулы.

В моменты таких "творческих отпусков" Тельцы охотно живут на деньги партнерши. При этом свои личные накопления и финансовые заначки они будут оберегать с особым усердием.

Весы: быт в обмен на спонсорство

Благодаря врожденной дипломатичности и гибкости Весы всегда найдут логичное оправдание временному безделью. Они могут объявить, что полностью берут на себя домашние дела, компенсируя этим отсутствие дохода.

Успех таких мужчин напрямую зависит от окружения. Чтобы Весы начали зарабатывать, им нужна не столько финансовая помощь, сколько сильный мотиватор и мягкий контроль со стороны любимого человека.

Помните, что звёзды могут задавать лишь общие склонности, но реальные финансовые привычки, честность и ответственность каждого человека зависят от его характера, воспитания и личного выбора, а не от даты в паспорте.