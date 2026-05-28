В Казахстане одобрен ряд законов, направленных на противодействие коррупции, устранение конфликта интересов и усиление ответственности на госслужбе и в квазигоссекторе. О принятых Сенатом новеллах в своем Telegram-канале сообщил руководитель аппарата Палаты Максим Споткай.

Законодательные изменения расширяют рамки уголовной ответственности в сфере взяточничества. Согласно новым нормам, наказуемым деянием будет считаться не только свершившийся факт передачи денег. По словам Максима Споткая, в Казахстане вводится уголовная ответственность не только за получение и дачу взятки, но и за обещание, предложение или требование взятки. Также ужесточается ответственность за получение незаконных вознаграждений в госорганизациях и квазигоссекторе.

Кроме того, закон вводит жесткие ограничения на совместную службу родственников и связанных лиц. Запрет теперь распространяется не только на случаи прямого подчинения, но и на ситуации косвенного влияния, кадрового сопровождения и внутреннего контроля. В частности, в одном ведомстве запрещено работать племянникам, шуринам, своякам, деверям и зятьям руководителя.

Документ детально регламентирует действия должностных лиц в ситуациях, когда их личные интересы могут повлиять на выполнение служебных обязанностей.

- Вводится полноценный механизм предотвращения конфликта интересов: госслужащим и приравненным к ним лицам запрещается использовать должностные полномочия в личных интересах. Устанавливается обязанность декларировать личные интересы и прописывается четкий порядок действий при возникновении конфликта интересов, - говорится в сообщении.

Антикоррупционные ограничения коснутся не только классических государственных органов, но и коммерческих структур, привлекающих государственные средства.

- Расширяется круг лиц, подпадающих под антикоррупционные ограничения: в том числе среди работников квазигоссектора и участников проектов, финансируемых из бюджета и Нацфонда. Закрепляется работа цифровой кадровой системы "Е-қызмет": кадровые процессы в госорганах и квазигоссекторе переводятся в единый цифровой формат, - сообщил руководитель аппарата Сената.

Закон также усиливает меры воздействия на юридических лиц и увеличивает временные рамки для привлечения нарушителей к ответственности.

- Повышается административная ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения. Увеличивается срок давности по административным коррупционным правонарушениям для физических лиц - с одного года до трех лет, - отмечается в публикации.

Для лиц, ранее совершивших коррупционные преступления, уточняются ограничения на трудоустройство. Для них вводится пожизненный запрет на занятие должностей, связанных с выполнением государственных функций.