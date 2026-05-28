В Индии мужчина после 12 лет брака продал свою жену насильникам, сообщает Мой Город со ссылкой на The Daily Jagran.

О преступлении стало известно случайно. 11 мая Никеш Патель обратился в полицию с заявлением о пропаже супруги, однако вскоре сам перестал выходить на связь. Такое поведение вызвало подозрения у следователей, после чего они начали его розыск и вскоре задержали.

Во время допроса Патель признался, что продал жену за 50 тысяч рупий (около 37,5 тысячи рублей), объяснив это тем, что за годы брака она ему «надоела». После этого полиция провела операцию по её освобождению.

Пострадавшая сообщила, что в период удержания её неоднократно насиловали, а также продали её золотые украшения.

По данному делу задержаны семь человек, включая самого Пателя и его сообщников. Всем фигурантам предъявлены обвинения в торговле людьми, групповом изнасиловании, краже и преступном сговоре.