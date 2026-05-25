25 мая в Уральске по адресу улица Мухита, 110 открылся филиал инвестиционного банка АО «Teniz Capital Investment Banking». Это четвёртый город присутствия Teniz Capital после Алматы, Астаны и Актау. В инвестбанке отмечают, что выход в регионы связан с растущим интересом казахстанцев к фондовому рынку.

- Сегодня мы открываем филиал в историческом городе Уральск. Для нас это очень большое событие. Мы занимаемся развитием культуры инвестирования в Казахстане. На сегодняшний день большинство наших граждан уверенно пользуются банковскими приложениями, уверенно выбирают депозиты, открывают карты. Все наши покупки мы оплачиваем с помощью Apple Pay, Google Pay. Мы бы хотели, чтобы каждый казахстанец мог так же уверенно отличать облигацию от акции, разбираться в рынке ценных бумаг, в фондовом рынке и за счет этих знаний более эффективно размещать собственный капитал и становиться богаче. Мы очень ценим регион западного Казахстана, потому что мы уже видим, что очень много людей из вашего города уже становятся нашими клиентами, инвестируют свой капитал в правильные, на наш взгляд, инструменты, - подчеркнул управляющий директор АО «Teniz Capital Investment Banking» Ерлан Солтанов.

Весной 2025 года сестринская компания Teniz Capital Brokerage стала партнером МФЦА, купив 49% акций мобильного приложения Tabys. С августа прошлого года команда Teniz Capital развивает мобильное приложение для инвестиций Tabys Pro, которое имеет полноценный функционал – доступ к ценным бумагам компаний, торгующихся на казахстанских биржах KASE и AIX и на американских биржах NYSE и NASDAQ. Приложение легко скачать и пройти регистрацию, можно быстро пополнить счет с любого банка или своего Kaspi. Одно из самых интересных возможностей, которое предлагает Tabys Pro – это возможность купить акции всемирно известных компаний, как Google, Apple или Amazon частями. Это называется дробная торговля: можно приобрести не целую акцию, а её часть. Допустим, акция стоит $190, а инвестор готов вложить лишь $19. Он покупает 10% от акции. Если стоимость акции вырастет на 15%, то вложенные $19 превратятся в $21,85. Таким образом, инвестор может купить долю в крупной международной компании всего за один доллар, а не откладывать месяцами на покупку целой акции за $200. Это кардинально меняет подход к инвестированию: от «накопить и купить» к «инвестировать сразу и регулярно».

- В конце апреля мы представили новое обновление Tabys Pro – в нем есть обучающий модуль Tabys Академия. Я рекомендую всем, кто интересуется темой финансов, подумывает о том, чтобы делать первые шаги на фондовом рынке, начать с обучения. В инвестициях работает магия сложного процента, поэтому чем раньше вы начнете инвестировать, тем лучше, время работает на вас. Мы со своей стороны максимально упростили этот процесс: сделали понятное приложение, упростили пополнение счета, реализовали обучение. Мы даже сделали персонального ИИ-помощника внутри приложения – Tabys AI. Он анализирует рынок, объясняет, что происходит с ценными бумагами, собирает аналитику и кратко пересказывает новости мировых финансовых изданий на русском и казахском языках, - рассказала директор филиала АО «Teniz Capital Investment Banking» в г.Уральск Марина Сластина.

Отметим, что 29 мая Teniz Capital проведёт в Уральске открытую встречу для всех желающих. Мероприятие состоится в ресторане «Домбыра», начало в 19:00. Гостям расскажут о возможностях приложения Tabys Pro powered by Teniz и особенностях работы фондового рынка. Филиал инвестбанка Teniz Capital в Уральске находится по адресу: Мухита, 110.

Номер лицензии: AFSA-A-LA-2024-0022 от 02.08.2024