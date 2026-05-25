На фоне мировых геополитических кризисов и нестабильности энергетических рынков Казахстан постепенно снижает зависимость от импорта компонентов для производства бензина. Несмотря на большие объемы добычи нефти, еще несколько лет назад страна практически полностью закупала за рубежом метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) — ключевую высокооктановую добавку для топлива стандартов К4 и К5, сообщает Mgorod News со ссылкой на “Inbusiness.kz”.

Основным поставщиком МТБЭ долгое время оставалась Россия. Однако ситуация начала меняться после запуска Шымкентской химической компании мощностью 57 тысяч тонн в год и расширения производства на базе Нефтехим LTD.

Благодаря локализации производства Казахстану удалось значительно сократить импорт высокооктановых компонентов — с 26 тысяч тонн до менее чем 8 тысяч тонн за последние годы. Это позволило полностью закрыть потребности Шымкентского НПЗ и даже начать экспорт отдельных компонентов в страны Центральной Азии.

Важную роль в обеспечении внутреннего топливного рынка также продолжают играть Атырауский НПЗ и Павлодарский нефтехимический завод.

Эксперты считают, что развитие нефтегазохимии и глубокой переработки нефти напрямую влияет на экономическую устойчивость страны: создаются новые рабочие места, растут налоговые поступления и снижается зависимость от внешних поставщиков.

Кроме того, переход на собственное производство МТБЭ имеет и экологическое значение. Ранее на заводах использовался монометиланилин (ММА), который считается более токсичным компонентом и не соответствует требованиям экологического стандарта К5.

По словам специалистов, пример с импортозамещением высокооктановых компонентов показывает: энергетическая безопасность страны зависит не только от добычи нефти, но и от способности выстраивать полный цикл переработки внутри Казахстана.