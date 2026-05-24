2026 жылдың оныншы мамырынан бастап Қазақстанда белгілі температураны қажет ететін жүктерді тасымалдауға арналған стандарт бекітілді. Бұл туралы сауда және интеграция министрлігі хабарлады. Жаңашылдық мемлекет басшысының тапсырмасының аясында жүзеге асқан. Бұл белгілі бір температурада тасымалдануында тиісті құжат болмапты.
Стандарт не үшін қажет және ол нені реттейді?
Осы уақытқа дейін елімізде аралық тиеу-түсіру жұмыстарын қамтитын рефрижераторлық (салқындатқыш) тасымалдау бойынша бірыңғай ереже болмаған. Жаңа стандарт:
Көлікпен тасымалданатын азық-түлік және өзге термосезімтал тауарларға қатысты.
Жүкті қабылдау, тасымалдау, сақтау, аралық тиеу-түсіру және температураны үздіксіз бақылау сияқты барлық кезеңді қамтиды.
Қызмет көрсетушілер мен тапсырыс берушілер арасындағы қарым-қатынасты реттейді.
Бұл өзгерістен күтілетін нәтиже қандай?
Мамандардың болжамы: Жаңа ережені енгізу «суық тізбектің» (өндірушіден тұтынушыға дейінгі салқын температураны сақтау жолының) үзілмеуін қамтамасыз етеді. Бұл өнімдердің бұзылуын азайтып, логистика сапасы мен тұтынушылардың сенімін арттырады.
Бұл қадам Қазақстанның 2030 жылға дейінгі көлік-логистикалық әлеуетін дамыту тұжырымдамасы аясында жүзеге асырылып отыр.