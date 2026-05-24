В Мангистауской области полицейские решили наглядно показать молодежи, к чему приводит нарушение закона. Студентов одного из колледжей Актау привели в самое непопулярное место города - изолятор временного содержания (ИВС).

Как рассказали в департаменте полиции региона, такую суровую экскурсию устроили ради профилактики. Стражи порядка посчитали, что лекции в аудиториях не дают такого эффекта, как вид реальных камер и железных дверей.

Студентам показали, в каких условиях содержатся задержанные, и подробно объяснили, как устроена работа изолятора.

– Главная цель - повысить правовую грамотность и наглядно показать последствия противоправного поведения. Подросткам объяснили, что одно необдуманное действие или глупость по молодости могут раз и навсегда перечеркнуть их планы на будущее и разрушить жизнь, - отметили в ведомстве.

После прогулки по коридорам ИВС полицейские провели с парнями и девушками беседу об ответственности и соблюдении общественного порядка. Студенты смогли лично задать вопросы сотрудникам изолятора и узнать, за какие именно проступки чаще всего сверстники попадают за решетку.

В полиции уверены: подобные "экскурсии" отрезвляют молодежь куда лучше обычных нравоучений.