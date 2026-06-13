Малыш находится в больнице.

Инцидент произошел 10 июня в Уральске. Из окна 5 этажа многоэтажного дома выпал 5-летний ребенок.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО, информацию подтвердили и добавили, что ребенок в настоящее время находится в медицинском учреждении.

-По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего потерпевшего проводятся проверочные мероприятия направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств. По результатам будет принято законное решение, - отметили в пресс-службе ведомства.

В полиции также напомнили родителям о необходимости соблюдения мер безопасности:

не оставляйте малолетних детей без присмотра

устанавливайте на окна специальные блокираторы и ограничители открывания

не допускайте нахождения детей вблизи открытых окон и балконов.

Соблюдение этих простых правил поможет предотвратить трагические случаи и сохранить жизнь и здоровье детей.

Между тем, раннее мы сообщали о том, что с начала года в ЗКО пять детей утонули в водоёмах, трое малышей выпали из окон многоэтажек и получили тяжелейшие травмы, более 160 детей пострадали в ДТП.