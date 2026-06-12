Только с начала этого лета в области пострадали и погибли десятки детей. В полиции и ДЧС бьют тревогу: практически во всех случаях они были предоставлены сами себе.

С приходом летних каникул детская смертность и травматизм в ЗКО резко поползли вверх. Дети проводят всё время на улице, у рек и на игровых площадках, зачастую оставаясь без какого-либо контроля со стороны взрослых. Результат родительской беспечности - череда трагедий.

С начала текущего летнего сезона в регионе уже зарегистрированы десятки жутких происшествий. Официальная статистика за этот короткий период шокирует: пять детей утонули в водоёмах области, трое малышей выпали из окон многоэтажек и получили тяжелейшие травмы, более 160 детей пострадали в ДТП.

Полицейские ЗКО в очередной раз обращаются к жителям региона с жестким требованием - не оставлять детей без присмотра. Большинство этих трагедий можно было предотвратить, если бы рядом находились папа или мама.

Спасатели и полицейские призывают родителей:

Забудьте про открытые окна. Установите на рамы специальные замки-блокираторы. Москитная сетка не держит вес ребенка - она лишь создает иллюзию опоры.

Никакого "дикого" купания. Не отпускайте детей одних на реку или озеро. Купаться можно только на официально разрешенных и оборудованных пляжах, где дежурят спасатели.

Повторите ПДД. Регулярно напоминайте детям, как правильно переходить дорогу, особенно если они катаются на самокатах и велосипедах.

Контролируйте каждый шаг. Вы обязаны четко знать, где, с кем и чем прямо сейчас занимается ваш ребенок.

Помните: если взрослые чаще всего становятся жертвами собственной неосторожности, то жизнь, здоровье и безопасность детей целиком и полностью зависят от ответственности их родителей.

Напомним, 9 июня в Жангалинском районе в реке утонули трое подростков, а 19 мая жертвой водной стихии стал девятиклассник. Тремя днями ранее в реке Чаган утонула девочка.

Ранее врачи Уральска также предупредили о росте детского травматизма.