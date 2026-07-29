Оралда 30 шілдеде тероризмге қарсы оқу-жаттығу өтеді

30 шілдеде Оралда «Топан» ЖШС аумағында тероризмге қарсы оқу-жаттығу өтпек. Арнайы жаттығу "Желаев" өндіріс ошағының 27/2а аумағында ұйымдастырылады. Іс-шараны Батыс Қазақстан облыстық жедел штабы ұйымдастырады,- деп Батыс Қазақстан облысының полиция департаменті хабарлады.
Арнайы оқу-жаттығу сағат 16:00-ден 19:00-ге дейін «Топан» ЖШС аумағында көлік пен халықтың жүруіне уақытша шектеу енгізілуі мүмкін. Сол себепті облыстық штаб өкілдері қозғалыстың бағытын алдын-ала ойластырып, сабырлық танытып, құқық қорғау қызметкерлерінің заңды талаптарын орындауды сұрайды.