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Социум

Оралда 30 шілдеде тероризмге қарсы оқу-жаттығу өтеді

Оқу-жаттығы 30 шілдеде сағат 16:00-ден кешкі сағат 19:00-ге дейін «Топан» ЖШС аумағында болмақ.
Ажар Хамитова
Оралда 30 шілдеде тероризмге қарсы оқу-жаттығу өтеді
Фото "МГ" порталының мұрағатынан

30 шілдеде Оралда «Топан» ЖШС аумағында тероризмге қарсы оқу-жаттығу өтпек. Арнайы жаттығу "Желаев" өндіріс ошағының 27/2а аумағында ұйымдастырылады. Іс-шараны Батыс Қазақстан облыстық жедел штабы ұйымдастырады,- деп Батыс Қазақстан облысының полиция департаменті хабарлады. 

Арнайы оқу-жаттығу сағат 16:00-ден 19:00-ге дейін «Топан» ЖШС аумағында көлік пен халықтың жүруіне уақытша шектеу енгізілуі мүмкін. Сол себепті облыстық штаб өкілдері  қозғалыстың бағытын алдын-ала ойластырып, сабырлық танытып, құқық қорғау қызметкерлерінің заңды талаптарын орындауды сұрайды.

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