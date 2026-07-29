Отпуск по цене заграницы: где в Казахстане сильнее всего взлетели цены на отдых

В июне 2026 года ценники на услуги досуга и культуры взлетели на 17,3% в годовом выражении, существенно обогнав общий рост цен в стране, подсчитали аналитики Energyprom.kz.

Отдых внутри страны давно потерял статус бюджетной альтернативы зарубежным поездкам. Сильнее всего подорожал так называемый комплексный отдых - путёвки на базы, в санатории и экскурсионные туры за год прибавили в цене сразу 27,8%, а в отдельных регионах подорожание превысило 30%.

Где ценники выросли сильнее всего

Диспропорция по регионам оказалась ощутимой. В Северо-Казахстанской, Алматинской, Абайской, Жетысуской и Карагандинской областях, а также в Алматы и Астане рост цен на досуг составил от 18,2% до 23,6%.

Относительную стабильность сохранили лишь Шымкент и Кызылординская область. Только там удорожание услуг отдыха не превысило общий уровень инфляции по стране. В остальных 18 регионах Казахстана отпуск стал обходиться гражданам значительно дороже, чем год назад.

Миллионы туристов и высокие чеки

Несмотря на ощутимое удорожание, поток внутренних туристов продолжает расти. За прошлый год в казахстанских отелях и на базах отдыха остановились 10,1 млн человек, а их суммарные траты достигли 659,2 млрд тенге.

Анализ показывает, что само проживание - лишь малая часть расходов. В 2025 году казахстанцы потратили 25,5% бюджета поездки на транспорт, ещё 20,8% ушло на питание, и только 12,2% составили прямые расходы на жильё. В результате итоговый чек за семейную поездку на пару дней часто оказывается сопоставим с туром за границу.

Скидки "для своих" как попытка удержать клиентов

На фоне высокой стоимости услуг курорты вынуждены искать способы удержать местную аудиторию. Некоторая часть бизнеса начинает внедрять систему дифференцированных тарифов, делая скидки гражданам страны.

К примеру, горный курорт Oi-Qaragai запустил тариф "Отан", по которому казахстанцы получают 20-процентную скидку на канатки, проживание и развлечения при предъявлении удостоверения личности. Подобная практика льгот для резидентов давно работает в национальных парках США и на курортах Европы, где местным жителям помогают снизить финансовый барьер для отдыха дома.

Однако пока такие программы остаются единичными инициативами. Если отечественные курорты не начнут системно сдерживать аппетиты, внутренний туризм рискует окончательно проиграть конкуренцию доступным зарубежным направлениям.

