«Я гражданин Казахстана!»: нелегал в товарняке обошёлся КТЖ в 2,2 млн тенге

Атырауский филиал КТЖ оштрафовали на 2,2 млн тенге за бродягу в международном грузовом поезде.

Где именно мужчина без документов проник в товарняк, неизвестно. Однако он беспрепятственно пересек казахстанско-российскую границу через железнодорожный пункт пропуска "Ганюшкино", сообщает Halyqstan.

Путешественника обнаружили уже российские пограничники на станции Аксарайская-2 Астраханской области. Они сразу же сообщили о находке своим коллегам из Атырау, так как мужчина с гордостью заявил, что имеет статус гражданина Казахстана.

После этого инцидента пограничная служба КНБ оштрафовала атырауский филиал ТОО "ҚТЖ-Жүк тасымалдары" на 2,2 млн тенге. Компания попыталась оспорить наказание. Ее представители заявили, что неизвестно, где именно мужчина забрался в поезд. Кроме того, они настаивали, что их сотрудники не осматривают вагоны - этим занимается филиал "Атырау магистральдық желісі", а на границе поезд также проверяют сотрудники пограничной службы и военизированной железнодорожной охраны.

Однако суд счел эти аргументы неубедительными: если нелегал смог доехать до России внутри вагона, значит, перевозчик не обеспечил должный контроль.

В итоге жалобу КТЖ оставили без удовлетворения, а штраф - в силе.