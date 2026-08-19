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Социум

Вода возвращается: объем Северного Арала достиг 23,4 млрд кубометров

С1 октября прошлого года по сегодняшний день в Северный Арал по реке Сырдарья было направлено порядка 1,2 млрд кубометров воды.
Варвара Тыщенко
Вода возвращается: объем Северного Арала достиг 23,4 млрд кубометров
Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

Объем воды в Северном Аральском море увеличился до 23,4 миллиарда кубометров благодаря принятым в последние годы мерам и стабильному притоку, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

Как отметили в ведомстве, с 1 октября прошлого года по сегодняшний день в Северный Арал по реке Сырдарья было направлено порядка 1,2 млрд кубометров воды. В текущий вегетационный период приток в море составляет 14 кубометров в секунду.

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- До конца вегетационного периода планируется постепенное увеличение подачи до 100-150 кубометров в секунду, - уточнили в министерстве.

Для сохранения и поддержания экосистемы водоема реализуется комплекс масштабных проектов. Специалисты ведут автоматизацию учета воды в бассейне Сырдарьи и реконструкцию гидротехнических сооружений, а также укрепляют сотрудничество с соседними странами.

- В целях сохранения Северного Арала реализуется ряд проектов, включая автоматизацию учета воды в бассейне реки Сырдарья и реконструкцию гидротехнических сооружений. Также укрепляется взаимодействие с сопредельными государствами. Например, подписано соглашение с Республикой Узбекистан о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов, являющееся итогом десятилетних переговорных процессов, - сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.

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