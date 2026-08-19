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Социум

Убийство из 2005 года: в Казахстане спустя 21 год раскрыли громкое преступление

По подозрению в убийстве мужчины в Астане задержаны двое подозреваемых из Павлодарской области.
Варвара Тыщенко
Убийство из 2005 года: в Казахстане спустя 21 год раскрыли громкое преступление
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Дело об убийстве мужчины, совершенном в 2005 году в Астане, удалось раскрыть спустя 21 год после повторного изучения архивных материалов. По подозрению в преступлении задержаны двое жителей Павлодарской области, сообщает Polisia.kz.

Как рассказали в ведомстве, в июне 2005 года на окраине столицы нашли тело мужчины с явными признаками насильственной смерти. Тогда выйти на след злоумышленников по горячим следам не удалось из-за нехватки прямых улиц, и расследование было приостановлено.

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Прорыв в деле произошел в текущем году, когда сотрудники криминальной полиции заново подняли архивные материалы. Оперативники восстановили полную картину событий тех лет и провели масштабный комплекс мероприятий.

- По крупицам была собрана доказательственная база и установлена причастность к преступлению двух жителей Павлодарской области, - сообщили в полиции.

В августе обоих подозреваемых задержали. На допросе они дали признательные показания. Следствие выяснило, что трагедия разыгралась на фоне конфликта во время совместного распития спиртных напитков. На данный момент оба фигуранта арестованы, расследование продолжается.

- Раскрытие преступлений прошлых лет и обеспечение неотвратимости наказания остаются приоритетными направлениями работы полиции и находятся на особом контроле МВД, - отметил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

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