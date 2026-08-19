Убийство из 2005 года: в Казахстане спустя 21 год раскрыли громкое преступление

По подозрению в убийстве мужчины в Астане задержаны двое подозреваемых из Павлодарской области.

Дело об убийстве мужчины, совершенном в 2005 году в Астане, удалось раскрыть спустя 21 год после повторного изучения архивных материалов. По подозрению в преступлении задержаны двое жителей Павлодарской области, сообщает Polisia.kz.

Как рассказали в ведомстве, в июне 2005 года на окраине столицы нашли тело мужчины с явными признаками насильственной смерти. Тогда выйти на след злоумышленников по горячим следам не удалось из-за нехватки прямых улиц, и расследование было приостановлено.

Прорыв в деле произошел в текущем году, когда сотрудники криминальной полиции заново подняли архивные материалы. Оперативники восстановили полную картину событий тех лет и провели масштабный комплекс мероприятий.

- По крупицам была собрана доказательственная база и установлена причастность к преступлению двух жителей Павлодарской области, - сообщили в полиции.

В августе обоих подозреваемых задержали. На допросе они дали признательные показания. Следствие выяснило, что трагедия разыгралась на фоне конфликта во время совместного распития спиртных напитков. На данный момент оба фигуранта арестованы, расследование продолжается.