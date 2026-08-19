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Социум

Навесы, лифты и эскалаторы: как меняется железнодорожный вокзал Атырау

На вокзале Атырау устанавливают 360-метровый навес и монтируют эскалаторы.
Арайлым Усербаева
Навесы, лифты и эскалаторы: как меняется железнодорожный вокзал Атырау
Фото: акимат Атырауской области

Аким Атырауской области Болат Акчулаков посетил центральный железнодорожный вокзал Атырау и проверил ход его реконструкции. Глава региона заслушал отчеты заказчика и подрядной организации о выполненных работах и сроках завершения ключевых этапов.

По данным подрядчика, до 1 сентября планируется закончить основную часть бетонирования, включая укладку плит и заливку бетона на двух путях. Кроме того, над платформами устанавливают навес длиной порядка 360 метров и укрепляют несущие конструкции, чтобы снизить воздействие ветра и вибрации от проходящих поездов.

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Параллельно ведутся внутренние отделочные работы, поставка гранита, укладка брусчатки и монтаж лифтовых шахт. Сам лифт и эскалаторы уже заказаны - их установка запланирована на конец сентября.

Глава области потребовал не допускать срывов утвержденного графика. Он поручил в оперативном порядке разработать ежедневный производственный план с точными сроками завершения каждого вида работ и держать процесс реконструкции под постоянным контролем.

Отметим, что железнодорожный вокзал Атырау был построен еще в 1972 году.  Если ранее его пропускная способность составляла около 500 человек, то после завершения реконструкции она увеличится до 2500-3000 пассажиров.

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