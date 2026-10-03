Авиакатастрофы на экране: фильмы, после которых полёт уже не кажется прежним

Собрали фильмы об авиакатастрофах и аварийных посадках, в которых главные роли исполнили известные актеры.

Авиакатастрофы в кино становятся основой для совершенно разных историй. Одни картины рассказывают о реальных трагедиях и борьбе людей за выживание, другие показывают расследования после крушения, а третьи превращают чрезвычайную ситуацию на борту в напряженный триллер, передает МойГород

«Общество снега» — 2023

Постер к фильму «Общество снега»

В главных ролях: Энсо Вогринчич, Агустин Парделья, Матиас Рекальт.

Фильм Хуана Антонио Байоны основан на реальной истории катастрофы рейса 571 ВВС Уругвая. В 1972 году самолет с уругвайской командой по регби потерпел крушение в Андах. Выжившие оказались в одном из самых суровых мест на планете и были вынуждены бороться за жизнь в экстремальных условиях.

Главные роли исполнили Энсо Вогринчич, Агустин Парделья и Матиас Рекальт. Netflix также отмечает, что картина основана на реальных событиях.

«Чудо на Гудзоне» — 2016

Постер к фильму «Чудо на Гудзоне»

В главных ролях: Том Хэнкс, Аарон Экхарт, Лора Линни.

Картина Клинта Иствуда рассказывает о реальном происшествии 15 января 2009 года. После столкновения со стаей птиц оба двигателя Airbus A320 потеряли тягу вскоре после взлета из Нью-Йорка. Командир Чесли «Салли» Салленбергер принял решение посадить самолет на реку Гудзон.

Все 155 человек на борту выжили. Однако после аварийной посадки началось расследование, в ходе которого действия командира подверглись тщательной проверке.

Тома Хэнкса можно увидеть в роли Салленбергера, Аарон Экхарт сыграл второго пилота Джеффа Скилза, а Лора Линни — супругу командира Лорри Салленбергер.

«Экипаж» / Flight — 2012

Постер к фильму «Экипаж» / Flight

В главных ролях: Дензел Вашингтон, Дон Чидл, Келли Райлли, Джон Гудман, Брюс Гринвуд.

Главный герой фильма Роберта Земекиса — опытный пилот Уип Уитакер. После серьезной неисправности самолета ему удается совершить практически невероятную аварийную посадку и спасти пассажиров.

Однако после происшествия начинается расследование. Внимание постепенно переключается с самого спасения на действия пилота и обстоятельства, предшествовавшие катастрофе.

Главную роль исполнил Дензел Вашингтон. В фильме также снялись Дон Чидл, Келли Райлли, Джон Гудман и Брюс Гринвуд.

«Изгой» — 2000

Постер к фильму «Изгой»

В главных ролях: Том Хэнкс, Хелен Хант.

После крушения грузового самолета главный герой Чак Ноланд оказывается на необитаемом острове. Теперь ему приходится самостоятельно искать воду, еду и укрытие, а также придумывать способы выживания вдали от цивилизации.

Самолетная катастрофа здесь становится лишь началом истории. Основная часть фильма посвящена одиночеству героя и его попытке сохранить надежду на возвращение домой.

Главные роли исполнили Том Хэнкс и Хелен Хант. Режиссером картины стал Роберт Земекис.

«Рейс 93» — 2006

Постер к фильму «Рейс 93»

В главных ролях: Кристиан Клеменсон, Дэвид Алан Баша, Бен Слайни и другие.

Фильм Пола Гринграсса посвящен событиям 11 сентября 2001 года и пассажирам рейса United Airlines 93.

История практически целиком разворачивается на борту самолета. Пассажиры узнают о происходящем и понимают, что самолет захвачен. Картина показывает их попытку противостоять угонщикам.

Фильм выполнен в максимально реалистичной манере и напоминает документальную реконструкцию событий.

«Схватка» — 2011

Постер к фильму «Схватка»

В главных ролях: Лиам Нисон, Дермот Малруни, Фрэнк Грилло.

После крушения самолета на Аляске несколько выживших оказываются посреди заснеженной пустыни. Перед ними стоит задача добраться до безопасного места, однако путь оказывается гораздо опаснее, чем они предполагали.

Помимо суровых погодных условий, героям приходится столкнуться с угрозой со стороны стаи волков.

Главную роль исполнил Лиам Нисон. Фильм сочетает элементы драмы, триллера и истории о выживании.

«Черный ящик» — 2021

Постер к фильму «Черный ящик»

В главных ролях: Пьер Нине, Лу де Лааж, Андре Дюссолье.

Французский триллер переносит зрителя уже на этап расследования авиакатастрофы.

После падения пассажирского самолета специалист по анализу бортовых самописцев пытается установить причины трагедии. Чем глубже он изучает записи «черного ящика», тем больше вопросов возникает к официальной версии произошедшего.

В центре истории — не борьба за выживание после катастрофы, а поиск ответа на вопрос о том, почему самолет вообще разбился.

«7500» — 2019

Постер к фильму «Черный ящик»

В главной роли: Джозеф Гордон-Левитт.

В этом триллере катастрофа еще не произошла. Обычный пассажирский рейс внезапно превращается в чрезвычайную ситуацию, когда один из пассажиров пытается проникнуть в кабину пилотов.

Главный герой — второй пилот, которому приходится действовать в условиях крайне ограниченного пространства и постоянной угрозы.

Джозеф Гордон-Левитт играет главную роль, а практически все события фильма разворачиваются вокруг кабины пилотов.

«Пункт назначения» — 2000

Постер к фильму «Пункт назначения»

В главных ролях: Девон Сава, Али Лартер, Керр Смит.

В отличие от большинства фильмов подборки, «Пункт назначения» — мистический хоррор.

Главный герой перед вылетом видит страшное предчувствие: ему кажется, что самолет взорвется вскоре после взлета. Он предупреждает нескольких пассажиров, и они покидают самолет до катастрофы.

Однако спасение оказывается лишь началом новой истории. Герои пытаются понять, смогут ли они избежать дальнейших событий, которые, по их мнению, уже предопределены.

«Аэропорт» — 1970

Постер к фильму «Аэропорт»

В главных ролях: Берт Ланкастер, Дин Мартин, Жан Себерг, Жаклин Биссет, Джордж Кеннеди.

Один из классических фильмов-катастроф посвящен событиям в международном аэропорту, оказавшемся во власти сильной снежной бури.

Руководителю аэропорта приходится одновременно решать множество проблем, в том числе связанных с поврежденным самолетом.

В фильме снялись Берт Ланкастер, Дин Мартин, Жан Себерг, Жаклин Биссет и Джордж Кеннеди. Картина вышла в 1970 году и сочетает элементы драмы, триллера и фильма-катастрофы.

«Авиатор» — 2004

Постер к фильму «Авиатор»

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Кейт Бланшетт, Кейт Бекинсейл, Джон Си Райли.

«Авиатор» Мартина Скорсезе рассказывает биографическую историю Говарда Хьюза — предпринимателя, авиаконструктора и пилота.

Это не фильм непосредственно об авиакатастрофе, однако авиация является центральной темой картины. В фильме показаны испытательные полеты, аварии, разработка самолетов и стремление Хьюза создавать новые воздушные суда.

Картина подойдет тем, кому интересна не только тема катастроф, но и история авиации.

Таким образом, фильмы об авиакатастрофах заметно отличаются друг от друга. В одних история заканчивается для героев после аварийной посадки, в других именно с нее начинается борьба за жизнь. А некоторые картины и вовсе показывают, что расследование причин катастрофы может быть не менее напряженным, чем сама чрезвычайная ситуация.