Почему в регионах закрывались больничные отделения и что Минздрав делает прямо сейчас

Жителям регионов станет проще получить специализированную медицинскую помощь. С начала года в казахстанских больницах заработали 29 новых узкопрофильных отделений на 475 коек.

Минздрав совместно с акиматами запускает массовую реновацию областных стационаров. Главная цель — сделать так, чтобы пациентам не приходилось преодолевать сотни километров ради приема у узкого специалиста.

Почему узких врачей не хватало в регионах?

В последние годы профильные отделения в областях постепенно закрывались из-за дефицита финансирования. Больницам просто не хватало денег на закуп современных лекарств, обновление оборудования и привлечение врачей.

Ситуация изменилась с 1 января: государство пересмотрело тарифы на стационарное лечение, выделив на эти цели дополнительно 93,5 млрд тенге. Это позволило медорганизациям закрыть базовые расходы и начать расширение.

Семь ключевых направлений

Койки и новые службы открывают в первую очередь там, где наблюдается самый острый дефицит. Сейчас приоритет отдают семи направлениям:

кардио- и пульмонология;

гастроэнтерология и эндокринология;

нефрология, гематология и ревматология.

За восемь месяцев 2026 года в новых отделениях лечение получили уже около 56 тысяч человек — это на 5 тысяч больше, чем годом ранее. Около 80% всей нагрузки приняли на себя государственные больницы.

В Минздраве подчеркивают: главная задача программы — сделать высококлассную диагностику и лечение доступными прямо по месту жительства каждого казахстанца.