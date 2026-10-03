В Алматы прошел Фестиваль науки

Более 500 алматинских старшеклассников и студентов колледжей и вузов приняли участие в Фестивале науки, чтобы познакомиться с современными атомными и космическими технологиями, аспектами радиационной безопасности и экологических энергетических проектов. Алматинский фестиваль науки стал завершающим этапом республиканского научного марафона — с 30 сентября Фестиваль объединил будущих ученых в Астане и Усть-Каменогорске, передает МойГород.

Эту научную встречу организовали Госкорпорация «Росатом», Ядерное общество Казахстана, Алматинский филиал НИЯУ МИФИ, АНО «Энергия будущего» и Информационный центр по атомным технологиям «Энергия будущего. Астана» при поддержке Россотрудничества в Алматы на площадке Инновационного хаба Казахского национального университета имени аль-Фараби.

"Я очень рад, что мы сделали такое мероприятие, которое позволит вам узнать о том, чем сейчас занимаются самые перспективные ученые, о том, кем вы можете стать через 5-7 лет, узнать о самых интересных направлениях развития ядерной и космической науки, где вы сможете быть полезны", — приветствовал участников замдиректора Департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом» Константин Рудер.

Стоит отметить, что «Росатом» последовательно участвует в образовательных и профориентационных проектах, развивая у молодежи интерес к научным и инженерным специальностям, а также формируя образовательную инфраструктуру для подготовки специалистов атомной отрасли.

Фестиваль показал ребятам, что современная наука — это не только теория и учебники, но и реальные технологии, эксперименты, инженерные решения и профессии, которые формируют будущее. В отдельных профориентационных сессиях ребята получили ответы на все свои вопросы относительно современных научных специальностей и будущему профессиональному развитию в научно-технической сфере.

Эта встреча действительно дала ребятам уникальную возможность напрямую пообщаться с экспертами. Так, профессор, доктор физико-математических наук Георгий Тихомиров рассказал о современных атомных технологиях, а ветеран атомной энергетики и промышленности Александр Колдобский в онлайн-формате разобрал распространенные представления и мифы об атомной отрасли. Отдельный блок программы будет посвящен атомным технологиям в космосе. Аэрокосмический инженер и участник программы подготовки космонавтов Никита Матасов рассказал о пути к профессии космонавта, применении атомных технологий в космической отрасли и устройстве ядерных двигателей.

На протяжении фестиваля на площадках работали интерактивные зоны, где можно было увидеть новейшие технологии в действии и принять участие в экспериментах. Эти практические научные активности вызвали у участников особый интерес: они работали с лабораторным оборудованием, проводили химические опыты, исследовали свойства жидкого азота, увидели воздействие экстремально низких температур и создавали мыльные пузыри под руководством мастеров.

Участники также посмотрели научно-популярный фильм «Земля, я с тобой».