На 30% накручивали цену на сливочное масло в ЗКО

С начала года список социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) расширили с 19 до 31 позиции. В него входит и сливочное масло - несоленое, жирностью от 72,5% до 80%, без растительных жиров и наполнителей.

По закону "О регулировании торговой деятельности" предельная торговая надбавка на такие товары не должна превышать 15% от цены производителя или оптовика. Это правило распространяется как на магазины, так и на поставщиков, которые привозят продукцию в торговые сети. Однако соблюдают его не все.

Сотрудники Департамента торговли и защиты прав потребителей по ЗКО выявили нарушение у крупного поставщика. Компания закупала отечественное сливочное масло (жирностью 72,5%, пачки по 180 и 500 граммов) и поставляла его в супермаркеты города с наценкой от 20% до 30%.

По итогам внеплановой проверки предпринимателя привлекли к административной ответственности, оштрафовали и выдали предписание устранить нарушение.

В ведомстве уточнили, что с начала 2026 года за превышение допустимой наценки на социально значимые продукты в регионе оштрафовали уже 141 предпринимателя.

Департамент торговли напоминает всем продавцам и поставщикам: соблюдение 15 % надбавки на товары из списка СЗПТ является обязательным.