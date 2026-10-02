Самолёты-призраки в небе: зачем авиакомпании отправляют пустые рейсы

На фоне того, как авиационная отрасль обязуется достичь нулевых чистых выбросов углерода к 2050 году, в заголовках всё чаще появляются сообщения о так называемых «рейсах-призраках», передает МойГород со ссылкой на статью National Geographic.

Что такое «рейсы-призраки»?

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Это пустые или почти пустые самолёты, которые выполняют регулярные рейсы, чтобы авиакомпании могли соблюдать договорные обязательства. Согласно законодательству ЕС, перевозчики должны выполнять определённую долю запланированных рейсов (традиционно 80%), чтобы сохранять ценные слоты на взлёт и посадку, особенно в аэропортах с высокой загрузкой. Это так называемое правило «используй или потеряешь».

Сколько их бывает?

Это явление, которое прежде считалось редким, стало более распространённым во время ограничений, введённых в период пандемии. Согласно недавнему анализу Greenpeace, зимой 2021/22 года над Европой было выполнено более 10 тысяч «рейсов-призраков». The Guardian со ссылкой на анализ Министерства транспорта Великобритании, основанный на данных Управления гражданской авиации об аэропортах, сообщала, что с марта 2020 года таких рейсов было выполнено 15 тысяч.

Почему это имеет значение?

В октябре 2021 года авиационная отрасль обязалась достичь нулевых чистых выбросов углерода к 2050 году. По данным Greenpeace, экологический ущерб от «рейсов-призраков» сопоставим с годовыми выбросами более чем 1,4 миллиона автомобилей.

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Когда они выполняются?

По данным Европейской комиссии, не выполняются. На короткий период во время пандемии Еврокомиссия временно приостановила действие европейских правил об аэропортовых слотах и заявила, что за это время они не создавали проблем для авиакомпаний. В октябре 2021 года правило было восстановлено.

Что это означает для пассажиров?

Авиакомпании могут отрицать, что выполняют «рейсы-призраки», однако во время запретов на поездки они действительно могут продолжать выполнять такие рейсы: перевозчики не обязаны отменять их даже в том случае, если из-за пандемийных ограничений пассажиры больше не могут путешествовать. В результате потребители могут потерять деньги.

Согласно Регламенту ЕС о компенсациях пассажирам при отказе в перевозке, если британская или европейская авиакомпания отменяет рейс, отправляющийся из региона или прибывающий в него, она обязана вернуть пассажиру деньги либо предложить другой рейс. Однако если рейс не отменён, пассажир может лишиться возможности получить возврат средств.

Кто выполняет такие рейсы?

Авиакомпания Lufthansa, на основании данных которой Greenpeace распространила оценку на всех европейских перевозчиков, заявила, что в течение последнего шестимесячного зимнего сезона ей пришлось столкнуться с перспективой выполнения около 18 тысяч ненужных рейсов, чтобы сохранить свои слоты в соответствии с европейскими правилами. При этом представитель авиакомпании отметил: «Ненужные рейсы не являются пустыми или "рейсами-призраками". Это регулярные рейсы, на которые из-за пандемии было продано мало билетов».

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Что происходит, если авиакомпания теряет свои слоты?

Правила использования аэропортовых слотов призваны стимулировать конкуренцию и удерживать цены на авиабилеты на низком уровне. Они побуждают авиакомпании использовать, продавать или возвращать неиспользуемые слоты, чтобы ими могли воспользоваться другие перевозчики.

Критики, в том числе генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта Уилли Уолш, утверждают, что эти правила, напротив, стимулируют авиакомпании выполнять рейсы с низкой загрузкой или даже практически пустыми самолётами, чтобы сохранить свои слоты.

Как решить проблему?

Air France заявляет о необходимости большей гибкости в правилах использования слотов. Ryanair призвала авиакомпании продавать неиспользованные места по более низким ценам, а Еврокомиссию — обязать перевозчиков возвращать неиспользуемые слоты.

Тим Джонсон, директор Aviation Environment Federation, предложил отдавать предпочтение авиакомпаниям, «у которых современные полностью заполненные самолёты, перед конкурирующими перевозчиками, работающими с гораздо более низкой загрузкой или использующими более старые технологии».