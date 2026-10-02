Два новых моста через реку Чаган предложили построить в Уральске

В Уральске планируют кардинально обновить транспортную инфраструктуру, чтобы связать новые строящиеся микрорайоны с основной частью города и разгрузить существующие дороги.

По информации отдела архитектуры и градостроительства города Уральска, ключевым элементом нового этапа застройки станет развитие микрорайона Акжайык. Его полноценное освоение напрямую зависит от транспортной доступности, поэтому проектировщики предложили построить два новых автодорожных моста через реку Чаган.

Новые мосты не только обеспечат комфортный проезд жителей Акжайыка в центр Уральска, но и откроют возможности для дальнейшего освоения прилегающих территорий.

Кроме того, проект Генерального плана предусматривает поэтапное развитие объездной автомобильной дороги. После реализации первой и второй очередей в перспективный период планируется построить третий этап, что позволит сформировать вокруг Уральска полноценное транспортное кольцо.

Напомним, в Уральске уже началось строительство моста через реку Чаган, который ведет в микрорайон Акжайык. Общая длина четырехполосной дороги - около 3,96 км. Расчетная скорость - 80 км/ч. Ширина каждой полосы - 3,5 м, ширина в красных линиях - 60 м. Проект также предусматривает тротуары шириной от 2,25 до 3 м, полосы безопасности, уличное освещение, видеонаблюдение, связь, ливневую канализацию и другие инженерные сети. Стоимость моста составляет 35 млрд тенге.