«Вашингтонская модель» может стать основой договора ООН по ИИ – Токаев

В Акорде под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева прошло третье заседание Совета по развитию искусственного интеллекта. На повестке дня стояли вопросы глубокой цифровой трансформации промышленного сектора страны и выработка международной политики Казахстана в сфере ИИ, передает МойГород.

Открывая заседание, Глава государства отметил, что искусственный интеллект стал главным фактором глобальной конкурентоспособности. Согласно документу ООН по промышленному развитию за 2026 год, ИИ входит в пятерку мегатрендов, меняющих структуру мировой экономики, а доля связанных с ним патентов за последние пять лет увеличилась втрое.

По словам Касым-Жомарта Токаева, в рамках программы Digital Kazakhstan до 2029 года формируется национальная экосистема ИИ, нацеленная на модернизацию реального сектора. Несмотря на то, что объем промпроизводства за 8 месяцев 2026 года составил около 46 трлн тенге, а обрабатывающий сектор вырос на 8,4%, сохранение динамики требует внедрения цифровых решений.

«Истинная ценность ИИ заключается в расширении человеческих возможностей. ИИ позволяет инженерам принимать более точные решения, увеличивает производительность труда и предоставляет руководству аналитическую информацию в режиме реального времени. Именно на этом принципе основана наша промышленная политика», — заявил Президент.

Глобальная инициатива: от «Вашингтонской модели» к соглашению ООН

Комментируя международные тренды, Касым-Жомарт Токаев поддержал добровольное соглашение по безопасному развитию ИИ, ранее подписанное Президентом США Дональдом Трампом и главами IT-гигантов. Глава государства подчеркнул, что трансграничные риски технологий требуют универсальных стандартов регулирования.

«Соглашение, подписанное в Вашингтоне, после тщательного изучения экспертами могло бы рассматриваться всеми заинтересованными странами в качестве модели, которую следует внедрить на глобальном уровне в сфере искусственного интеллекта. Полагаю, что "Вашингтонская модель" может стать основой международного договора под эгидой ООН», — отметил Глава государства.

Казахстан выразил готовность стать переговорной площадкой для выработки международной нормативной базы в области технологий.

Президент поручил членам Совета в кратчайшие сроки сформировать пакет конкретных предложений. Концептуальная позиция Астаны будет официально представлена на декабрьском саммите G20 в Майами.