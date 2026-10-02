Цифровой прорыв и этика ИИ: как Казахстан формирует технологический фундамент будущего

Казахстан стремительно укрепляет свои позиции на мировом IT-рынке. Рост экспорта отечественных цифровых решений, внедрение искусственного интеллекта в госсектор и реальную экономику становятся ключевыми драйверами развития страны. Однако масштабная цифровизация несет в себе не только новые возможности, но и фундаментальные вызовы, связанные с безопасностью и регулированием технологий.

За последние годы Казахстан сделал системный шаг от традиционного госуправления к формированию полноценного цифрового государства. Сегодня казахстанскими IT-продуктами и сервисами пользуются в более чем 100 странах мира, а объем экспорта отечественных IT-услуг по итогам прошлого года превысил 1 млрд долларов.

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркивает, что достигнутые успехи — это лишь первая веха на пути к созданию мощного технологического фундамента:

-Все эти успехи отражают искреннее стремление Казахстана способствовать прогрессу во имя процветания нашей страны и всего мира. Тем не менее, в сфере передовых технологий нельзя останавливаться на достигнутом. Если мы стремимся сформировать мощный технологический фундамент нашей страны, то должны оказывать реальную поддержку инновационным стартап-компаниям и реализовывать передовые проекты, - отметил Глава государства.

Чтобы искусственный интеллект не оставался абстрактным понятием, Глава государства предложил сфокусироваться на прикладном применении технологии. Ключевой инициативой станет формирование перечня индустриальных AI-задач, основанных на реальных запросах и потребностях национальной экономики.

На базе этого перечня планируется запустить масштабный AI Challenge с привлечением как казахстанских, так и зарубежных разработчиков. Лучшие проекты, доказавшие свою эффективность на практике, получат прямой путь к внедрению в промышленность и производство.

Отдельное внимание в своем выступлении Президент уделил вопросу безопасности и ответственности при разработке ИИ. В частности, Глава государства отметил международный опыт — подписание ведущими американскими технологическими компаниями Соглашения о суперинтеллекте (инициатива Президента Дональда Трампа). Токаев полагает, что подобный подход может послужить моделью для разработки глобальных стандартов после их детального обсуждения международным сообществом.

Комментируя инициативу Главы государства, председатель IT-ассоциации Западно-Казахстанской области Иван Мельников обращает внимание на то, что скорость эволюции технологий сегодня опережает законотворческий процесс:

-Искусственный интеллект развивается быстрее, чем государства успевают создавать правила его использования. Поэтому соглашение крупнейших технологических компаний США интересно как попытка закрепить ответственность самих разработчиков — контроль, аудит и оценку рисков, - говорит эксперт.

По мнению эксперта, масштабы ИИ выходят далеко за рамки отдельных государств, поэтому идея Касым-Жомарта Токаева о международном соглашении является логичным ответом на глобальный вызов. Иван Мельников убежден, что в основе таких договоренностей должны лежать фундаментальные ориентиры: безопасность ИИ-систем, прозрачность алгоритмов, ответственность разработчиков и независимый аудит.

Говоря о применимости этого подхода в нашей стране, глава IT-ассоциации ЗКО подчеркнул:

-Для Казахстана это особенно актуально, поскольку страна активно внедряет искусственный интеллект и цифровые государственные сервисы. Важно не только быстро внедрять новые технологии, но и одновременно формировать понятные и безопасные правила их использования.

Казахстан демонстрирует зрелый подход к технологической трансформации: сочетание поддержки стартапов, решения прикладных экономических задач и активного участия в формировании безопасной, этичной среды для развития искусственного интеллекта. Баланс между высокой скоростью внедрения инноваций и строгими стандартами безопасности станет главным фактором конкурентоспособности страны в глобальной цифровой эре.