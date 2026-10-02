«Я понимал, что не позволю погибнуть другим»: пилот Flydubai впервые рассказал о борьбе с нападавшим на борту

Пассажиры рейса, которым удалось попасть в кабину и обезвредить нападавшего, позднее вспоминали, что увидели первого пилота лежащим на полу в луже крови.

Индийский пилот Смит Маччхар, получивший тяжёлые ранения во время попытки захвата самолёта Flydubai, впервые рассказал о событиях, которые происходили в кабине во время рейса из ОАЭ в Тель-Авив. По его словам, он лежал на полу, пока второй пилот продолжал на него нападать, однако в этот момент понимал, что самолёт быстро теряет высоту и необходимо действовать, передает МойГород со ссылкой на BBC.

Об этом капитан Маччхар рассказал во время видеозвонка с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

По словам пилота, несмотря на полученные ранения, он попытался в последний момент добраться до кнопки разблокировки двери кабины, чтобы пассажиры и другие члены экипажа смогли попасть внутрь и помочь взять ситуацию под контроль.

«Я лежал на полу раненый, но сказал себе, что должен сделать последнее усилие и открыть дверь изнутри. Чтобы другие люди вошли в кабину и тоже помогли взять ситуацию под контроль. Конечно, я боролся за собственную жизнь, но одновременно понимал, что не позволю погибнуть другим», — рассказал он.

Пассажиры рейса, которым удалось попасть в кабину и обезвредить нападавшего, позднее вспоминали, что увидели первого пилота лежащим на полу в луже крови.

Израильский врач, оказавший Маччхару первую помощь непосредственно на борту, подтвердил, что пилот потерял значительное количество крови.

Пассажиры рейса, а также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвали действия капитана настоящим героизмом. В частности, они отметили его усилие дотянуться до кнопки разблокировки двери, несмотря на тяжёлое ранение.

Капитаном корабля Смит Маччхар проходит лечение в одной из клиник Саудовской Аравии. Первый комментарий по поводу инцидента он дал во время видеозвонка с премьер-министром Индии Нарендрой Моди

Нарендра Моди во время разговора также заявил капитану, что его «мужество, выдержка и способность быстро принимать решения спасли жизни множества людей».

Индийский премьер-министр особо подчеркнул, что вся Индия гордится им.

В четверг посольство Индии в ОАЭ сообщило, что Маччхар «чувствует себя хорошо и успешно восстанавливается». Посол Дипак Миттал также заявил, что «гордится мужеством капитана Смита» и после встречи с ним почувствовал большое облегчение.

Сам пилот отметил, что старается не воспринимать произошедшее исключительно как тяжёлую травму, поскольку это могло бы осложнить процесс восстановления.

«Я стараюсь не воспринимать эту рану именно как рану, потому что тогда восстанавливаться было бы еще тяжелее. Я смотрю на это как на путь, который я постепенно прохожу и который потребует времени. Но я уверен, что восстановлюсь и снова буду здоров», — сказал Маччхар.

Что происходило на борту рейса Дубай — Тель-Авив

Инцидент на борту самолёта Flydubai произошёл в среду. Примерно через два часа после начала полёта лайнер резко потерял более 17 тысяч футов, или около 5,2 км, высоты.

Одна из пассажирок, которая сопровождала маленькую дочь в туалет, услышала шум, доносившийся из кабины пилотов, и обратила на это внимание других пассажиров и членов экипажа.

Вскоре стало понятно, что внутри кабины происходит борьба.

Пассажиры пытались попасть внутрь, однако сделать это оказалось невозможно. После терактов 11 сентября 2001 года в мировой авиации были изменены правила доступа в кабину пилотов: открыть дверь стало возможно только изнутри.

Пока самолёт продолжал терять высоту, дверь неожиданно открылась. Это позволило нескольким израильским пассажирам попасть в кабину и обезвредить второго пилота, который, по имеющимся данным, напал с ножом на капитана и пытался вывести из строя панель управления самолётом.

Самолет Flydubai. Фото: AFP via Getty Images

После этого пассажирам и находившемуся на борту пилоту совместными усилиями удалось стабилизировать воздушное судно. Впоследствии самолёт совершил посадку в аэропорту города Табук на северо-западе Саудовской Аравии.

Раненого Маччхара доставили в больницу Табука, а позднее санитарным рейсом перевезли в Абу-Даби.

Обстоятельства произошедшего постепенно становились известны благодаря рассказам пассажиров.

Пассажир Янив Хают, одним из первых попавший в кабину, рассказал, что во время входа ему показалось, будто дверью он отодвинул лежавшего на полу капитана. После этого стало предполагаться, что раненый пилот, вероятно, именно в этот момент смог дотянуться до кнопки разблокировки двери.

Израильские власти рассматривают произошедшее на рейсе в Тель-Авив как попытку захвата самолёта с целью его крушения.

Нападавший, который оказался уроженцем и гражданином Омана, находится под следствием. Подробности расследования пока не сообщаются.

Что известно о капитане Смите Маччхаре

Капитан Маччхар вырос в Мумбаи, где до сих пор живут его родители.

Опытный командир Boeing 737 пришёл в авиацию относительно поздно. За примерно 15-летнюю карьеру он налетал почти 9 750 часов.

Капитан Смите Маччхаре

«В отличие от многих других летчиков, авиация не была моей мечтой с детства, — рассказывал он в интервью, вышедшем в 2025 году. — Это увлечение появилось в моей жизни гораздо позже».

После окончания школы Маччхар поступил на курс технологии текстильного производства, планируя продолжить семейный бизнес. Позднее он начал изучать менеджмент в институте управления в Мумбаи. Именно там, во время авиационного семинара, когда ему было около 19 лет, он впервые открыл для себя мир авиации, пишет Reuters.

«Авиация по-настоящему захватила меня», — рассказывал пилот.

Позднее Маччхар прошёл подготовку в Новой Зеландии и начал работать в индийской авиакомпании SpiceJet. Со временем он стал капитаном-инструктором и занимался подготовкой молодых пилотов.

Согласно его профилю в LinkedIn, Маччхар проработал в SpiceJet 11 лет, после чего в 2022 году перешёл в Flydubai уже в качестве опытного пилота.

По данным профиля, общий налёт капитана составляет более 9 750 часов, из которых свыше 6 400 часов он провёл в качестве командира воздушного судна.