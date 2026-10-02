Ученые бьют тревогу: сколько людей способна выдержать Земля?

Численность населения Земли уже стала слишком большой, а уровень потребления — слишком высоким для того, чтобы планета могла устойчиво поддерживать человечество в нынешних масштабах, предупреждают авторы нового исследования, передает МойГород со ссылкой на Sciencealert.

Человечество превысило устойчивые пределы планеты

Команда под руководством Кори Брэдшоу из Университета Флиндерса в Австралии проанализировала данные о численности населения за более чем два столетия и пришла к выводу, что человечество уже значительно вышло за пределы того, что наша планета способна поддерживать в долгосрочной перспективе.

Что такое экологическая ёмкость

Экологи называют способность окружающей среды поддерживать численность определённого вида её «экологической ёмкостью» (carrying capacity). Это оценка количества особей определённого вида, которое может существовать в долгосрочной перспективе с учётом имеющихся ресурсов и скорости их восстановления.

Человечество, Homo sapiens, особенно успешно расширяет эти пределы благодаря способности находить технологические решения, позволяющие преодолевать естественные ограничения восстановления ресурсов, прежде всего за счёт использования ископаемого топлива.

Как ископаемое топливо изменило возможности человечества

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Интересно, что термин «экологическая ёмкость» появился в конце XIX века в судоходной отрасли, когда пароходы, работавшие на угле, начали вытеснять суда с парусным движителем. Изначально это понятие использовалось для расчёта того, какое количество груза мог перевозить новый тип судна, не вытесняя при этом необходимый для его работы запас угля и воды, а также ресурсы, необходимые для содержания экипажа.

Именно переход к ископаемому топливу в судоходстве и других отраслях в значительной степени сделал возможным стремительный рост населения в XX веке. Сегодня это особенно заметно на фоне потрясений на мировом топливном рынке, вызванных войной между США и Ираном, от которой зависит жизнь огромного количества людей. В настоящее время население Земли составляет около 8,3 млрд человек.

«Современные экономики, основанные на непрерывном росте, по всей видимости, не учитывают ограничения, связанные с восстановлением ресурсов при устойчивом увеличении населения, поскольку ископаемое топливо искусственно компенсирует эту разницу», — пишут исследователи.

Сколько людей способна поддерживать Земля

Брэдшоу и его коллеги разработали основанную на фактических данных оценку экологической ёмкости Земли для человечества. Для этого они использовали модели экологического роста, позволяющие проследить изменения численности населения и темпов его роста за последние два столетия как в глобальном, так и в региональном масштабе.

Исследователи различают максимальную экологическую ёмкость — теоретический абсолютный предел, независимо от того, насколько высокими при этом будут голод, болезни и войны, — и оптимальную экологическую ёмкость, при которой численность населения остаётся устойчивой, а люди при этом имеют минимально приемлемый уровень жизни.

«Земля не справляется с тем, как мы используем ресурсы. Она не может поддерживать даже нынешний уровень потребления без серьёзных изменений. Наши выводы показывают, что мы оказываем на планету нагрузку, с которой она уже не может справляться», — говорит Брэдшоу.

Население продолжит расти, несмотря на снижение темпов

По данным исследователей, до 1950-х годов численность населения Земли росла всё более быстрыми темпами. Однако в начале 1960-х годов темпы роста начали снижаться, хотя само население продолжило увеличиваться.

«Этот сдвиг ознаменовал начало того, что мы называем “негативной демографической фазой”», — говорит Брэдшоу. «Это означает, что увеличение числа людей больше не приводит к ускорению роста населения. Когда мы изучили эту фазу, то обнаружили, что при сохранении нынешних тенденций численность населения мира, вероятно, достигнет пика в пределах от 11,7 до 12,4 млрд человек к концу 2060-х или в 2070-х годах».

Около 12 млрд человек — это оценочный абсолютный максимум экологической ёмкости Земли. Однако он значительно превышает оптимальный показатель при нынешнем уровне потребления ресурсов. По расчётам Брэдшоу и его коллег, оптимальная численность населения составляет 2,5 млрд человек.

Прошлая динамика и будущие прогнозы численности населения мира согласно наиболее вероятным моделям Организации Объединённых Наций и IIASA-JRC. (Bradshaw et al., Environ. Res. Lett., 2026)

Это первое исследование, в котором изучается взаимосвязь между темпами изменения численности населения на душу населения и долгосрочной средней численностью населения.

Исследование показало, что человеческие общества перешли от тенденции, при которой увеличение числа людей сопровождалось более высокими темпами роста населения, к ситуации, когда кривая начала выравниваться. Иными словами, по мере увеличения численности населения темпы её роста снижались.

Однако даже при более низких темпах роста численность населения уже значительно превышает устойчивый уровень экологической ёмкости, рассчитанный в моделях Брэдшоу и его коллег.

Рост населения и проблема чрезмерного потребления

Разрыв между оптимальным показателем в 2,5 млрд человек и нынешней численностью населения Земли в 8,3 млрд может помочь объяснить проблемы чрезмерного потребления, с которыми сегодня сталкивается человечество.

Например, в январе этого года ООН заявила, что мир оказался в состоянии «водного банкротства». Численность популяций животных стремительно сокращается, поскольку они не могут конкурировать с человеком за ресурсы или удовлетворять растущий спрос человечества.

При этом зависимость от ископаемого топлива, которая в краткосрочной перспективе позволяет увеличить экологическую ёмкость Земли, также создаёт серьёзные проблемы. Например, ископаемое топливо используется для производства удобрений, необходимых для выращивания сельскохозяйственных культур, а также для обеспечения современного образа жизни.

Кроме того, ископаемое топливо является одной из основных причин антропогенного изменения климата, которое нарушает работу экосистем и влияет на природные ресурсы по всему миру.

Примечательно, что, согласно исследованию, изменения глобальной температурной аномалии, экологического следа и общего объёма выбросов лучше объясняются ростом численности населения, чем увеличением потребления на душу населения.

«Системы жизнеобеспечения планеты уже испытывают серьёзную нагрузку, и без быстрых изменений в том, как мы используем энергию, землю и продовольствие, миллиарды людей столкнутся с растущей нестабильностью», — говорит Брэдшоу. «Наше исследование показывает, что эти ограничения не являются теоретическими — они разворачиваются прямо сейчас».

Сгенерировано ИИ: Мой Город

Учёные считают, что время для изменений ещё есть

Несмотря на тревожную картину будущего человечества на Земле, исследователи подчёркивают, что время для изменений ещё есть.

«Земля не сможет поддерживать будущее население человечества, и даже нынешнюю численность, без масштабного пересмотра социокультурных практик использования земельных, водных, энергетических, биологических и других ресурсов», — пишут авторы исследования. «Меньшая численность населения при более низком уровне потребления создаёт лучшие условия и для людей, и для планеты, — говорит Брэдшоу. — Окно возможностей для действий сужается, но значимых изменений всё ещё можно добиться, если страны будут работать вместе».

Исследование имеет ограничения

Как и любое моделирование глобального масштаба, исследование имеет ограничения. На Земле одновременно происходит слишком много процессов и изменений, чтобы учёные могли учесть все факторы, влияющие на численность населения, темпы её изменения и экологическую ёмкость планеты. Поэтому приведённые показатели следует рассматривать как оценки, достоверные только в пределах наборов данных, на которых они основаны.

Кроме того, концепция экологической ёмкости имеет сложные этические аспекты: люди на Земле не обладают одинаковыми возможностями и потребляют разное количество ресурсов, а обсуждения мер по контролю численности населения часто сопровождаются проявлениями расизма и дискриминации людей с инвалидностью.