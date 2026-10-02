В Уральске на четыре дня перекроют движение через путепровод

В Уральске временно ограничат движение транспорта в районе автопарка. Причина - прокладка крупного трубопровода высокого давления диаметром 1400 миллиметров под путепроводом, сообщили в акимате Уральска.

Ремонтные ограничения будут вводить поэтапно:

С 16:00 2 октября: перекрывают две полосы в одном направлении. Проехать на север (от улицы Жамбыла в сторону 4-го микрорайона) пока можно будет только по одной оставшейся полосе.

С 20:00 2 октября до 05:00 5 октября: движение через путепровод в районе автопарка перекроют полностью.

О том, как в эти дни будет ходить общественный транспорт, в акимате сообщат дополнительно. Горожан и гостей города просят заранее продумывать свои маршруты, чтобы не стоять в пробках, и отнестись к ременным неудобствам с пониманием.