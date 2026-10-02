Известный актёр погиб в авиакатастрофе: его самолёт рухнул в поле

46-летний актёр Гай Капульник стал одним из двух погибших при крушении небольшого самолёта в Южной Калифорнии, произошедшем на прошлой неделе, передает МойГород

Катастрофа произошла в четверг, 24 сентября, около 09:45 по местному времени. Одномоторный самолёт рухнул на землю недалеко от пересечения Summit Valley Road и Maple Avenue в городе Хесперия, сообщили телеканалы KABC и KNBC, а также Los Angeles Times.

По данным KNBC, самолёт Aeronca 7AC получил серьёзные повреждения после падения в поле.

Когда на место прибыли экстренные службы, оба человека, находившиеся на борту, были объявлены погибшими.

Гай Капульник. Фото : Jason Kempin/Getty

Позже власти установили личности жертв. Ими оказались Капульник, который был пилотом самолёта, и его пассажир — 33-летний Тейлор Ласка из Санта-Моники. Об этом сообщила коронерская служба офиса шерифа округа Сан-Бернардино.

Капульник был израильским актёром, проживавшим в Лос-Анджелесе. Согласно его странице на IMDb, он известен по ролям в фильме «Зов предков» (The Call of the Wild) и короткометражной картине Hacked, премьеры которых состоялись в 2020 году.

Родные рассказали об актёре

После трагедии близкие Капульника вспоминали его как «человека действия, любопытства и приключений», пишет The Times of Israel.

«Актёр и создатель, шкипер и моряк», — так его описали родственники. «На протяжении всей жизни он перемещался между сценой и камерой, морем и небом, снова и снова решался выбирать новые пути и заниматься тем, что любил», — рассказали близкие.

Помимо актёрской деятельности, Капульник также работал инструктором по полётам.

Актёр с сертификатом в кабине самолёта. Фото: Гай Капульник / Instagram

Причина крушения устанавливается

Расследование обстоятельств аварии продолжается. Ведущим расследование занимается Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB).

Причина падения самолёта пока не установлена. Представители NTSB не сразу ответили на запрос PEOPLE о комментарии.