Женщину убили в селе ЗКО

В редакцию "МГ" ещё 20 сентября сообщили об убийстве, которое произошло в Казталовском районе, в селе Болашак. По словам сельчан, женщину убили в ночь на 20 сентября. Журналисты запросили информацию у департамента полиции ЗКО, и спустя 10 дней редакции ответили.

- Сотрудники полиции раскрыли особо тяжкое преступление - убийство женщины, совершённое на территории одного из районов области. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан и взят под стражу. Расследование находится на контроле руководства департамента, - сообщили в пресс-службе 2 октября.

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