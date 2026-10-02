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Происшествия Социум

В ЗКО наказали 15 любителей граффити

Семерым нарушителям назначили штрафы, еще восемь человек получили административный арест.
Жулдызхан Хасангалиева
В ЗКО наказали 15 любителей граффити
Стопкадр с видео Polisia.kz

С начала 2026 года в области выявили несколько случаев незаконного нанесения надписей и граффити в общественных местах. К административной ответственности привлекли 15 человек, сообщает Polisia.kz. Семерым нарушителям назначили штрафы, еще восемь человек получили административный арест. По закону все виновные должны были самостоятельно убрать нанесенные ими надписи и рисунки.

Сейчас продолжают очищать такие места и возвращать их в первоначальный вид. В работе участвуют не только сотрудники полиции, но и волонтеры с молодежью. Всего с начала года  очистили и привели в порядок более 50 мест, где были незаконно нанесены надписи и граффити.

Напомним, что в Аксае за незаконные граффити 19-летний мужчина получил арест на пять суток. 

 

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