В ЗКО наказали 15 любителей граффити

С начала 2026 года в области выявили несколько случаев незаконного нанесения надписей и граффити в общественных местах. К административной ответственности привлекли 15 человек, сообщает Polisia.kz. Семерым нарушителям назначили штрафы, еще восемь человек получили административный арест. По закону все виновные должны были самостоятельно убрать нанесенные ими надписи и рисунки.

Сейчас продолжают очищать такие места и возвращать их в первоначальный вид. В работе участвуют не только сотрудники полиции, но и волонтеры с молодежью. Всего с начала года очистили и привели в порядок более 50 мест, где были незаконно нанесены надписи и граффити.

Напомним, что в Аксае за незаконные граффити 19-летний мужчина получил арест на пять суток.



