В Уральске начали подавать отопление в дома

Как рассказал заместитель генерального директора ТОО "Жайыктеплоэнерго" Бекболат Камешов, жилые дома в городе начали подключать к теплу со вчерашнего дня, 1 октября, - в первую очередь пятиэтажные. С 5 октября тепло начнут подавать в девятиэтажные дома.

- Пока подключаем тех, у кого есть паспорт готовности. Для подключения тепла среднесуточная температура воздуха должна держаться на отметке +8 градусов в течение трёх суток. Но так как в выходные дни температура воздуха будет минусовой, принято решение согласно постановлению акима Уральска о том, что тепло будем подавать в дома заранее. 1 октября уже подключили 109 домов. Тем, кому будет жарко, мы напоминаем, что есть приборы учёта и уральцы могут регулировать теплоподачу самостоятельно. Оплата будет производиться по приборам учёта. С нашей стороны тепло подано, - пояснил он.

Бекболат Камешов отметил, что к отопительному сезону готовы уже около 98% домов, и перечислил самые проблемные адреса: ул. Х. Чурина, 119, ул. Ружейникова, 9 и ул. Жангир хана, 15. По адресу Жангир хана, 15 проблему уже устранили, а по остальным ведутся работы.

- Что касается ремонта тепломагистралей, строительно-монтажные работы завершены, идёт только благоустройство. По всем этим объектам жилые дома обеспечены горячей водой, и мы подключаем отопление, - заключил Бекболат Камешов.

К слову, в Уральске насчитывается 1 213 многоэтажных домов.