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Происшествия Социум

В ЗКО мужчину арестовали за оскорбительный комментарий в Instagram

Его арестовали на 10 суток.
Кристина Кобина
В ЗКО мужчину арестовали за оскорбительный комментарий в Instagram
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В Сырымском районе суд отправил под арест местного жителя за оскорбительный комментарий в соцсетях. Мужчина проигнорировал судебный запрет и поплатился за это свободой.

- В конце июля суд уже выносил в отношении мужчины особое ограничение. Однако 31 августа около двух часов дня он нарушил запрет: зашел в Instagram на страницу гражданина Д. и написал там оскорбления. На судебном заседании нарушитель полностью признал свою вину. Его слова подтвердились материалами дела и официальным протоколом, - пояснили в пресс-службе суда ЗКО.

В итоге суд признал мужчину виновным и назначил ему 10 суток административного ареста. Постановление еще не вступило в законную силу.

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