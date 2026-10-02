Больше бизнеса, заводов и жилья: как изменился Казахстан за семь лет

Аналитики немецкого издания «Berlin Today» опубликовали развернутый материал, посвященный социально экономическим преобразованиям в Казахстане за последние семь лет. Эксперты подчеркивают, что с 2019 года под руководством президента Касым Жомарта Токаева страна перешла от сохранения прежних достижений к формированию фундаментально новых экономических и социальных основ, передает МойГород.

Сдвиг в сторону частного предпринимательства

Ключевым фактором трансформации эксперты называют стремительное развитие малого и среднего бизнеса. В Казахстане давно существовала проблема, характерная для ресурсных экономик, где государство и крупные компании занимали доминирующие позиции. Сегодня наряду с традиционными отраслями формируется широкая предпринимательская среда.

К концу 2025 года число зарегистрированных субъектов МСБ выросло на 47,5% и достигло 2,3 миллиона. В малом и среднем бизнесе заняты около 4,5 миллиона человек, что на 31,6% больше, чем семь лет назад. Это означает, что с этим сектором связан более чем один из пяти жителей республики.

Политический посыл о «Справедливом Казахстане» имеет прямое экономическое значение: устойчивый рост возможен только тогда, когда в нем может участвовать больше людей. Новые предприятия и сервисы сформировали рынок труда, обеспечивающий качественную занятость молодого и урбанизированного населения.

Рост благосостояния и макроэкономические показатели

Успехи МСБ и общая диверсификация отразились на доходах граждан. ВВП Казахстана на душу населения за семь лет вырос более чем на 50%. По данным Всемирного банка за 2025 год, этот показатель составил около 14 700 долларов, тогда как в Узбекистане он находится на уровне 4 000 долларов, а в Кыргызской Республике — порядка 3 100 долларов. Номинальный объем экономики Казахстана достиг 306 миллиардов долларов, что закрепляет за страной статус крупнейшей экономической платформы Центральной Азии.

Видимые результаты и социальная инфраструктура

Экономические показатели обрели материальную форму в повседневной жизни граждан. В период с 2019 по 2025 год в стране введено в эксплуатацию 118,3 миллиона квадратных метров жилья, построено 761 школа и 345 детских садов. В системе здравоохранения за три года открылось 813 новых объектов, 655 из которых — в сельской местности. В результате ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане увеличилась на 2,79 года и составила 75,97 года.

Промышленная база и приток инвестиций

Страна развивает производство за пределами добывающего сектора. За последние семь лет в Казахстане произведено около 800 тысяч автомобилей. В специальных экономических и индустриальных зонах к концу 2025 года реализовано 860 проектов с созданием 57 200 рабочих мест, а до 2030 года планируется запустить еще порядка 200 объектов.

Инвестиционная активность также смещается в сторону переработки, промышленности и логистики. В 2025 году валовый приток прямых иностранных инвестиций вырос на 14,4% и достиг 20,5 миллиарда долларов.

Внешняя политика и вызовы

Немецкие аналитики отмечают, что Казахстан добился этих результатов вопреки пандемии, разрывам логистических цепочек и геополитическим потрясениям. Ключевую роль сыграла прагматичная многовекторная внешняя политика президента Токаева, позволяющая поддерживать рабочие отношения с Китаем, Россией, ЕС и США. Несмотря на сохраняющиеся вызовы, такие как инфляция и необходимость дальнейшего снижения доли государства в экономике, Казахстан успешно формирует основу для следующего этапа своего развития.