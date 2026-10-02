Синдром Рапунцель: врачи Уральска прооперировали ребенка с комом волос в желудке

В Многопрофильной областной детской больнице врачи провели успешную операцию по удалению из желудка юного пациента огромного скопления волос - трихобезоара.

Инородное тело медики обнаружили во время обследования. Из-за его размеров и плотности врачам пришлось проводить полноценное хирургическое вмешательство. Вес волосяного кома составил почти 1 килограмм.

Трихобезоар - это плотное образование из спутавшихся волос, которое формируется в желудке из-за привычки постоянно глотать собственные или чужие волосы (трихофагия). Данная патология чаще всего встречается у детей и подростков.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание родителям:

боль и тяжесть в верхней части живота;

тошнота и рвота;

плохой аппетит и быстрое насыщение во время еды;

потеря веса;

неприятный запах изо рта;

прощупываемое уплотнение в брюшной полости.

Врачи отмечают: когда ком волос разрастается настолько, что из желудка начинает проникать в двенадцатиперстную и тонкую кишки, это состояние называют "синдромом Рапунцель". Оно смертельно опасно своими осложнениями - кишечной непроходимостью, внутренним кровотечением и даже разрывом стенки желудка.

Диагностируют патологию с помощью ФГДС (гастроскопии), а также УЗИ и КТ. Если небольшое скопление волос иногда удается извлечь эндоскопически, то в запущенных случаях помогает только хирургическая операция.

После хирургического лечения пациентам в обязательном порядке требуется помощь детского психолога или психиатра, так как привычка поедать волосы связана с эмоциональными расстройствами и нарушениями поведения.