Задержали зарплату: как казахстанцам вернуть свои деньги с процентами

В Минтруда напомнили, как законно заставить работодателя вернуть долг и выплатить компенсацию.

Если работодатель задерживает выплату заработных средств, сотрудники имеют законные рычаги влияния на компанию, включая начисление пени и крупные штрафы для руководства. Как действовать в подобных ситуациях, напомнили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

По закону зарплата должна выплачиваться регулярно - не реже одного раза в месяц и не позднее первой декады следующего месяца. Если деньги не поступили вовремя, первый шаг - напрямую обратиться к руководству и потребовать объяснений.

Куда жаловаться, если начальник молчит?

Если мирным путем вопрос решить не удается, сотрудники могут подать официальную жалобу в территориальный департамент Комитета государственной инспекции труда по месту нахождения компании. Для удобства можно воспользоваться электронной системой eOtinish. К заявлению следует прикрепить трудовой договор, расчетные листки, выписки из банка или любые другие доказательства наличия долга.

- При наличии оснований государственные инспекторы труда проводят контрольные мероприятия в порядке, установленном законодательством. Если факт задолженности подтверждается, работодателю выдается обязательное для исполнения предписание об устранении нарушения, в том числе о погашении задолженности по заработной плате. Исполнение предписания находится на контроле государственных инспеккторов труда, - отметили в ведомстве.

Как получить пеню и чем грозит задержка компании?

Помимо погашения самого долга, работодатель обязан выплатить сотруднику компенсацию за каждый день просрочки. Пеня рассчитывается на основе 1,25-кратной базовой ставки Национального банка РК.

За игнорирование сроков выплаты и отказ начислять пеню предусмотрена жесткая административная ответственность по статье 87 КоАП РК. Штрафы зависят от масштаба бизнеса: