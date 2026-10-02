Люксовые вещи на почти 23 млн тенге пыталась провезти пассажирка в аэропорту

В аэропорту Домодедово таможенники обнаружили у 33-летней россиянки, прилетевшей из Шарджи, 32 незадекларированных изделия люксовых брендов. Общая стоимость товаров составила 4,2 млн рублей, передает МойГород

Пассажирку остановили после того, как она прошла через «зелёный» коридор. При досмотре багажа сотрудники таможни обнаружили сумку Schiaparelli, пепельницы Saint Laurent, тапочки Gucci, а также аксессуары Miu Miu и Louis Vuitton.

Часть дорогостоящих вещей женщина надела на себя. В частности, на ней были куртка Hermès, сумка Saint Laurent и колье Van Cleef & Arpels.

Ещё одну сумку Chanel пассажирка спрятала в брюках. Как объяснила женщина таможенникам, она решила убрать сумку таким образом, поскольку опасалась, что её могут украсть. При этом россиянка заявила, что не знала о требованиях таможенного законодательства.

Проведённая экспертиза подтвердила подлинность изъятых изделий.

В отношении пассажирки возбудили административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ о недекларировании товаров. Ей может грозить штраф в размере до двукратной стоимости незадекларированных товаров, а также возможная конфискация.