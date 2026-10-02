Больше 200 тонн еды со скидкой отправили из Актобе в столицу

Актюбинские сельхозпроизводители повезли в столицу более 200 тонн продовольствия для участия в традиционной ярмарке "Дала дәмі". Жители Астаны смогут купить свежие продукты от актюбинских фермеров на 15-20% дешевле рыночной стоимости, сообщили в пресс-службе акимата Актюбинской области.

Автоколонна с продуктами выехала из Актобе в направлении столицы. Сама ярмарка пройдет 3 и 4 октября на территории "Ипподрома" по трассе Каркаралы.

В ярмарке участвуют свыше 20 аграриев и перерабатывающих компаний из Актобе и 12 районов области.

- Мы отправляем в столицу более 200 тонн продовольственных товаров, из которых свыше 70 тонн - это мясо и мясная продукция. Также привезем молочные и рыбные товары, продукцию участников программы "Ауыл аманаты". Это отличная возможность презентовать астанчанам качественные актюбинские товары, - отметил заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства Алтынбек Алжанов.

На прилавках представят говядину, конину, птицу, рыбу, яйца, молочку, колбасы, муку, макароны, овощи и сладости. Любители национальной кухни смогут купить кумыс, шубат, козье молоко, просяной талкан и домашние консервы.

Среди участников - известные в регионе предприятия: "Айс+", "Агрофирма Тау", "Ново-Альджанский мелькомбинат", "Рамазан", СПК "Айбек", "Степное", "Рокос", "Изет Грин Хаус", "Гринхаус Казахстан" и "Глобал Мастер Групп".