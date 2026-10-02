Уральск вырастет на 110 тысяч жителей и уйдет на Запад: презентован проект нового генплана

Население Уральска к 2045 году достигнет 480 тысяч человек, а сам город прекратит расширяться "в ширину" и сделает упор на застройку западных районов и уплотнение имеющихся территорий.

Главные перспективы развития областного центра озвучили в ходе презентации проекта корректировки Генерального плана Уральска.

Действующий Генплан был утвержден еще в 2014 году и рассчитывался на 325 тысяч жителей. Этот показатель город уже перешагнул - на начало 2025 года в Уральске официально проживает свыше 371 тысячи человек. В связи с этим возникла необходимость привести главный градостроительный документ в соответствие с реальной демографией и нагрузкой на инфраструктуру. Об этом сообщили в отделе архитектуры и градостроительства города Уральск.

Согласно новому проекту, к 2030 году численность населения Уральска составит 420 тысяч человек, а к 2045 году вырастет до 480 тысяч. Таким образом, за 20 лет прирост составит около 109 тысяч человек (почти 29%), что равносильно появлению еще одного крупного городского микрорайона.

При этом общая площадь Уральска останется неизменной - 27 228 гектаров (272,28 кв. км). Градостроители отказались от бесконечного расширения границ и приняли концепцию "компактного города". Это означает, что развитие будет идти за счет эффективного использования имеющихся земель, модернизации, реновации и уплотнения существующих районов.

Основным вектором строительства станет западное направление. В этой зоне планируется: освоение 1, 2 и 3 очередей микрорайона Акжайык, развитие резервных территорий в районе Зачаганска (западная часть вдоль Саратовской трассы - между существующей застройкой и проектируемой Базовой объездной дорогой) и поселка Деркул, и возведение средне- и многоэтажных жилых домов.

Западный вектор выбрали неслучайно: эти земли наиболее благоприятны для строительства и имеют минимальный риск затопления во время весенних паводков.