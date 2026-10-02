10 грантов на обучение подарят молодежи из ЗКО

Десять молодых жителей Западно-Казахстанской области из социально уязвимых семей смогут бесплатно получить профессию. Такая возможность появилась благодаря меморандуму, который подписали областной филиал партии "Әділет" и международный высший колледж имени Магжана Жумабаева. Документ заключили во время встречи на диалоговой площадке партии "Ұстаз айтса" в Уральске, сообщает пресс-служба партии "Әділет" в ЗКО. Подписи под соглашением поставили руководитель областного филиала партии Бауржан Бектұрған и президент колледжа Жомарт Кошкарбаев.

- Гранты предназначены для молодежи из нуждающихся и уязвимых категорий семей на 2027-2028 учебный год. В ближайшее время стороны определят список специальностей, правила отбора кандидатов и другие условия. Помимо бесплатного обучения, колледж и партия планируют вместе проводить профориентацию для школьников, поддерживать молодежные инициативы и запускать новые образовательные проекты, - пояснили в партии.

Как отметил Бауржан Бектұрған, поддержка талантливой молодежи из семей, которым приходится нелегко - это реальный вклад в их будущее и шанс крепко встать на ноги. В свою очередь, президент колледжа Жомарт Кошкарбаев объяснил, почему для старта выбрали именно Уральск.